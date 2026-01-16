¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡ÆüËÜÀª¤Ï·ËÀîÍ¿Í¤¬19°Ì¡¢À±ÌîÎ¦Ìé¤Ï45°Ì
¡ã¥É¥Ð¥¤¾·ÂÔ¡¡½éÆü¡þ15Æü¡þ¥É¥Ð¥¤¥¯¥ê¡¼¥¯¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊUAE¡Ë¡þ7059¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äDP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥Ð¥¤Âç²ñ¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼4Ç¯Ï¢Â³Ç¯´Ö²¦¼Ô¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¿È½éÀï¤Ç5¥¢¥ó¥À¡¼¡¢Ã±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
1ÂÇº¹2°Ì¤Ë¥³¥Ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥à¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥×¥¤¥°¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢2019Ç¯¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×ÇÆ¼Ô¤Î¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¡¤é¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÆüËÜÀª¤Ï·ËÀîÍ¿Í¤ÈÀ±ÌîÎ¦Ìé¤¬»²Àï¡£·ËÀî¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦19°Ì¥¿¥¤¡¢À±Ìî¤Ï3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦45°Ì¥¿¥¤¤Ç½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
