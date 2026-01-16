¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð¸ø³«¡¡IMAX¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç·èÄê
¡¡20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå1°Ì¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¬¡¢3·î6Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡Ì¾ºî¾®Àâ¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤Ç¾¯½÷¥É¥í¥·¡¼¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ò¥ª¥º¤Î¹ñ¡Ó¤Ç¡¢ºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤¿¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤ÈºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤Î²áµî¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¡£
¡¡Á°ºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ35²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£À¤³¦ÅªÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢Êª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¾Ï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦ ´ÆÆÄ¡£¼ç¿Í¸ø¥¨¥ë¥Õ¥¡¥ÐÌò¤Ë¤Ï ¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡¢¥°¥ê¥ó¥ÀÌò¤Ë¤Ï ¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç ¤¬Â³Åê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤âºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÍ½¹ð¤Ï¡¢¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤·¤ÆÌ±½°¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¡¢¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤·¤Æ´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥ó¥À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿®Ç°¤ÈÁªÂò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬¡¢Ì¾¶Ê¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£´¶Æ°Åª¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÎÊ°¤ê¤È·è°Õ¤Î¡Ö¥Î¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¡¼¥É¡×¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÆâÌÌ¤Î³ëÆ£¤¬¤Ë¤¸¤à¡Ö¥µ¥ó¥¯¡¦¥°¥Ã¥É¥Í¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥¶¡¦¥¬¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Î¡¼¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¡×¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢IMAX¤ÈDolby¡¡Cinema¡¢Dolby Atmos¡¢4D¡¢SCREENX¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê¡£°µÅÝÅª¤Ê²»¶Á¤È±ÇÁü¤Ç¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤ÎÊª¸ì¡¢¤½¤·¤Æ¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡ÈÂÎ´¶¡É¤Ç¤¤ë¡£³Æ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å±Ç·à¾ì¾ðÊó¤Ï±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó³Æ·à¾ì¤Ç¡£
