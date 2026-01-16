¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAQUOS GJ2¡×¡Ê65V·¿/55V·¿/50V·¿/43V·¿¡Ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÖAQUOS 4T-C65GJ2¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ãー¥×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAQUOS GJ2¡×¥·¥êー¥º¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖAQUOS GJ2¡×¤Ï¡¢²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖMedalist L1¡×¤òÅëºÜ¡£Ìó829Ëü¡Ê3,840¡ß2,160¡Ë²èÁÇ¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡¢³°¸÷¤ä¾ÈÌÀ¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤òÄã¸º¤¹¤ë¡ÖÄãÈ¿¼Í¡×½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤4K±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¹¥ì¥Õ·¿¥¹¥Ôー¥«ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Äã²»°è¤«¤é¹â²»°è¤Þ¤ÇÎ×¾ì´¶Ë¤«¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï65V·¿/55V·¿/50V·¿/43V·¿¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÚAQUOS 4T-C65GJ2¡Û