¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Î¡È±é½Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¶Ã¤¤¤¿

¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬¡¢2009Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¥¹ Éé¤±¤¶¤ë¼Ô¤¿¤Á¡×»£±Æ»þ¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥Ô¥Ê¡¼¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È½¬ÆÀ¤Ë¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖConan O'Brien Needs a Friend¡×¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¥³¡¼¥Á¤È·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Î9»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤È¤Î»Å»ö¤ò¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Æ¥¤¥¯¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤¬¡Ø¥«¥Ã¥È¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¢¼¡¤Ø¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÏºÇ½é¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÍê¤ó¤À¤é¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡© ¤ß¤ó¤Ê¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤À¤è¡×
¤¿¤À¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ï¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î»ÑÀª¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÈà¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÈà¤é¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
