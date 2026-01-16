¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥±¥Ä¤¬¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÙÍ¥¾¡¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡ÖËÍ¤À¤±²ãÄ¢¤Î³°¤Ç¤¹¤è¡×
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âçºå»þÂå¤Î¡È¤¤¤Ä¥á¥ó¡É¤¬½¸·ë¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤ÎÊó¹ð²ñ¡Ö¾åµþÂçºåÁÈ ¤³¤Ã¤½¤êºîÀï¥Þ¥¸¿·Ç¯²ñ2026¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹²¦¼Ô2ÁÈ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Î¢ÏÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¹»³¤¬¡ÖºùÌÚ¤ÈÎ®Àî¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿2ÁÈ¤Î´Ø·¸À
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¡õÆ²Á°Æ©¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ºåËÜ¡õÃæÃ«¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔâ«Ê¿¡õ¥±¥Ä¤È¤¤¤¦2023Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¤¿3ÁÈ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÌÁÍ§¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¥¬¥ÁÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ±´ë²è¡£
2025Ç¯¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÙÍ¥¾¡¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡ÙÍ¥¾¡¤È2ÁÈ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯7·î¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤Ç½éÂå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤À¤¬¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¥¹¥´¤¤¤è¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤È¤ï¤º¤«2ÅÀº¹¤È¤¤¤¦ÂçÀÜÀï¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦Æ²Á°¤Ï¡Ö¤³¤Î2ÁÈ¤Ç¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ°ìÊý¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥±¥Ä¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤â´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¥í¥ó¥°¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÄÔ¤â¡Ö°ìÈÖ¶¦±é¤·¤Æ¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤êÆ±»Ö¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤È·è¾¡¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¥±¥Ä¤Ï¡Ö¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÄÔ¤µ¤ó¤È¥í¥ó¥°¤µ¤ó¤Î3¿Í¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡ÖËÍ²ãÄ¢¤Î³°¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤Ê¥±¥Ä¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¤¬¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¼«Á³¤ÊÊñÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£ÄÔ¤â¡Ö¥Ü¥±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¾°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥Ä¤Ï¡ÖËÍ¤È·è¾¡¤Î1¥ö·îÁ°¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£