¡Ö°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÁªÂò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ë¤ÏÆâ»ë¶À¸¡ºº¤È¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤ÈÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿¸¡ººÊýË¡¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¸¡ºº¤ÎÀºÅÙ¤äÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¡¿ÇÊýË¡¤ÎÈæ³Ó¤È¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¿åÌî Ì÷Âç¡Ê¥Þー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯²£¿Ü²ì¡Ë
µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£µþÅÔÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢ËÌÌîÉÂ±¡¡¢ÆüÀÖÏÂ²Î»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½êÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇÊ¢Éô³°²Ê°å¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤ÎÁ´¿È´ÉÍý¤äµßµÞ¤Î¸½¾ì¤Ë½¾»ö¡£
2012Ç¯¤Ë¥Þー¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯²£¿Ü²ì(¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤ò³«±¡¤·¡¢±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÀìÌç¡¦»ñ³Ê¡¦½êÂ°¡Û
ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ ³°²ÊÀìÌç°å
ÆüËÜ¥Ø¥ê¥³¥Ð¥¯¥¿ー³Ø²ñ ¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¾ÉÇ§Äê°å
ÆüËÜÎ¹¹Ô°å³Ø²ñ Î¹¹Ô°å³ØÇ§Äê°å
°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÊýË¡¤ÈÁªÂò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÅ¬¤·¤¿¸¡ººÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Æ¸¡ºº¤ÎÍøÅÀ¤È¸Â³¦¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸¡¿ÇÊýË¡¤Î¼ïÎà¤ÈÆÃÀ¤ÎÈæ³Ó
°ß¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼ç¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢°ßÆâ»ë¶À¸¡ºº¤È¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£°ßÆâ»ë¶À¸¡ºº¤Ï´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Áá´ü°ß¤¬¤ó¤Î¸¡½Ð¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡ºº»þ¤Î¶ìÄË¤¬·çÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌ²¤êÌô¤Ê¤É¤Ç·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì²¤êÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¸¡ºº¸å¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥ê¥¦¥à¸¡ºº¤Ï¸¡ºº¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ó¥Ñ¥ïー¤Î¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÍÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá´üÉÂÊÑ¤Î¸¡½Ð´¶ÅÙ¤ÏÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ËÎô¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç°ß¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÊýË¡¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ßÇ´Ëì¤Î°à½ÌÅÙ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¥Ú¥×¥·¥Î¥²¥ó¸¡ºº¤È¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤ë¹³ÂÎ¸¡ºº¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖABC¸¡¿Ç¡Ê°ß¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯ÁØÊÌ²½¸¡ºº¡Ë¡×¤¬¤½¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ß¤¬¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¸¡ºº¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ãÇ¯¡Ê¼ç¤ËÃæ³ØÀ¸¡Ë¤Ç¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½ü¶Ý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°ß¤¬¤óÈ¯¾É¤òÍÞ¤¨¤ë»î¤ß¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ººÊýË¡¤ÎÁªÂò¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¡¢²áµî¤Î¸¡ººÎò¡¢¸¡ºº¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°å»Õ¤ä¸¡¿ÇÃ´Åö¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¡ºº¤ÎÀºÅÙ¤È¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¸¡ºº¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÎÁ°Æü¤Ï¡¢¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ìë9»þ°Ê¹ß¤Ï¿©»ö¤ò¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÄ«¿©¤òÀÝ¤é¤º¤ËÍè±¡¤·¡¢¿åÊ¬¤â¸¡ºº¤Î2»þ´ÖÁ°¤«¤é¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¡ºº¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ß¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡¿Ç¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸¡¿Ç¤Ï¾É¾õ¤Î¤Ê¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¿ÇÎÅ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð»þÅª¤ÊÊÑ²½¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè²óÆ±¤¸°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Î²èÁü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤éÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº·ë²Ì¤ÏÉ¬¤ºÊÝ´É¤·¡¢¼¡²ó¤Î¸¡ºº»þ¤Ë»ý»²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
°ß¤¬¤ó¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°¼£¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤´¼«¿È¤Î¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷¤ÎÍÌµ¤òÃÎ¤ê¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï½ü¶Ý¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊÍ½ËÉºö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ä¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¡Ê¥Ô¥í¥ê¶Ý´¶À÷Îò¡¢°à½ÌÀ°ß±ê¡¢²ÈÂ²Îò¤Ê¤É¡Ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê´üÅª¤ÊÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ß¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¤´¼«¿È¤Î°ß¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¤¬¤ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ö°ß¤¬¤ó¡×
ÆüËÜ°ß´â³Ø²ñ¡Ö°ß´â¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¤¬¤ó¸¡¿Ç¡×
ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñ¡Ö°ß¤¬¤ó¡×