¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢ ¥Ù¥ë¥È¡¼¥Á¥«¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡ÙMETAL BUILD¡ÖHi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬¿·µ¬¥Ñ¡¼¥ÄÄÉ²Ã¡õ¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°°ì¿·¡ÚMETAL BUILD EXPO ³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢ ¥Ù¥ë¥È¡¼¥Á¥«¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ö¡Ú»öÁ°CTMÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL BUILD Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à [METAL BUILD EXPO]¡×(39,600±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)16»þ¡Á1·î29Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯1·î30Æü(¶â)ÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡Ú»öÁ°CTMÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL BUILD Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à [METAL BUILD EXPO]¡×(39,600±ß)
¡Ö¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¡×¤Î¶î¤ëGUNDAM¨¡¨¡¡£METAL BUILD¡ÖHi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬¡¢¿·µ¬Â¤·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤È¡¢ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ºÌ¿§¤Ë°ì¿·¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
METAL BUILD¡ÖHi-¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬¡¢¿·µ¬¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÄÉ²Ã¤È¡¢Á´¿È¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿·µ¬¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¤òÊÒÂ¦¤Ë´ó¤»¤¿·ü²Í¤ä¡¢³ÆÉôÅ¸³«¤Ç¤Î¥Õ¥©¥ë¥àÊÑ²½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¥é¥Ã¥¯¤È¤Î¼è¤êÉÕ¤±¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢´¹Áõ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¿·µ¬¹½Â¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
