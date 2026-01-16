¥ä¥Þ¥Ï¡ÖXSR900 GP ABS¡×¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì! ¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡×ºÎÍÑ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Ï2·î27Æü¡¢"¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È"¤Ë´ð¤Å¤¯¿åÎä¡¦4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦DOHC¡¦Ä¾Îó3µ¤Åû888cm³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òCF¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÅëºÜ¤·¡¢1980Ç¯Âå¤ÎGP¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Þ¥·¥ó¡ÖYZR500¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡ÖXSR900 GP¡×¤Ë¿·¿§¤òÀßÄê¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖXSR900 GP ABS¡×¥¤¥¨¥í¡¼¡£²èÁü¤ÏCG¹çÀ®¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë¤È¥«¥é¡¼¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¡û¢£YAMAHA¤ÎÂÀ×¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡ÖXSR900 GP¡×
¡ÖXSR900 GP¡×¤Ï"The Embodiment of Yamaha Racing History (¥ä¥Þ¥Ï¥ì¡¼¥¹¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÎÂÎ¸½¼Ô)"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¡ÖXSR900¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¡£¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ç¤ÎYAMAHA¤ÎÂÀ×¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÉ½¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀÇ½¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢±ýÇ¯¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«·Ð¸³¼Ô¤«¤é¼ãÇ¯ÁØ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼(¥¤¥¨¥í¡¼)¡×¤òºÎÍÑ
¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë"¥¤¥¨¥í¡¼"¡£
1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ï¼Ö¡¢¤ª¤è¤Ó1978¡Á80Ç¯¤ÎWGP500¥Þ¥·¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥«¥é¡¼&¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÁÏÎ©¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë"¥¤¥¨¥í¡¼"¤¬¿·¤¿¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë
¥á¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥ê¥¢¥¢¡¼¥à¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥&¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀìÍÑ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖXSR900 GP¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª·ÑÂ³ÈÎÇä¤Î"¥Û¥ï¥¤¥È"¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
·ÑÂ³ÈÎÇä¤Î¡ÖXSR900 GP ABS¡×¥Û¥ï¥¤¥È
¡ÖXSR900 GP ABS¡×¥¤¥¨¥í¡¼¡£²èÁü¤ÏCG¹çÀ®¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë¤È¥«¥é¡¼¤ª¤è¤Ó»ÅÍÍ¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¡ÖXSR900 GP¡×¤Ï"The Embodiment of Yamaha Racing History (¥ä¥Þ¥Ï¥ì¡¼¥¹¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ÎÂÎ¸½¼Ô)"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¡ÖXSR900¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¡£¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ç¤ÎYAMAHA¤ÎÂÀ×¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÉ½¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥É¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀÇ½¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢±ýÇ¯¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¥ì¥×¥ê¥«·Ð¸³¼Ô¤«¤é¼ãÇ¯ÁØ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼(¥¤¥¨¥í¡¼)¡×¤òºÎÍÑ
¿·¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë"¥¤¥¨¥í¡¼"¡£
1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ï¼Ö¡¢¤ª¤è¤Ó1978¡Á80Ç¯¤ÎWGP500¥Þ¥·¥ó¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¥«¥é¡¼&¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÁÏÎ©¤«¤é¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖUS¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë"¥¤¥¨¥í¡¼"¤¬¿·¤¿¤Ê¥«¥é¡¼¤Ë
¥á¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥ê¥¢¥¢¡¼¥à¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥&¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀìÍÑ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖXSR900 GP¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª·ÑÂ³ÈÎÇä¤Î"¥Û¥ï¥¤¥È"¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
·ÑÂ³ÈÎÇä¤Î¡ÖXSR900 GP ABS¡×¥Û¥ï¥¤¥È