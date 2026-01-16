¤Ê¤¯¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤¢¤ë¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡£¥µ¥ó¥ï¤ÎÇö·¿·ê³«¤¥Þ¥¦¥¹
¾®²ó¤ê¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é½ÅÊõ¡£
PCºî¶È¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¥Þ¥¦¥¹¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤é¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¯¥ì¥«¤è¤ê¾®¤µ¤¯¥¹¥Þ¥ÛÄøÅÙ¤ÎÇö¤µ
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î½¼ÅÅ¼°Â¿µ¡Ç½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥¦¥¹¡Ö400-MAWB229BK¡×¤Ï¡¢Ä¶Çö·¿1.3cm¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Î30g¤Û¤É¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¡£¤Ê¤Î¤Ë5¥Ü¥¿¥ó¤ÈÆÈ¼«¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢ÌµÀþ¤Ê¤é3Âæ¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
Ìá¤ë¡¦¿Ê¤à¤Ï±¦Íø¤¤Î¿Í¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ²¡¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¥µ¥¤¥É¤Ï¥«¥¦¥ó¥ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥¯¥í¡¼¥ëµ¡Ç½¡£²¡¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥¹¤òÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤¹¤«¡¢Á°¸å¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤«¤é²¡¤¹¤«¤Î2ÄÌ¤ê¤Ç¡¢²èÌÌ¤Î¾å²¼°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ïº¸Íø¤¥â¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢Ìá¤ë¡¦¿Ê¤à¤È¥«¥¦¥ó¥ÈÀÚ¤êÂØ¤¨Æ±»þ²¡¤·¤Çº¸Íø¤ÍÑ¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£º¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë·ÝÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡¢º¸Íø¤¤µ¤ó¤Ë¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿¤«¤ÈÊØÍø¤Ê·ê
¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤Ï»Ø¤¬Æþ¤ëÄøÅÙ¤Î·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤ÊÉôÊ¬¤ò¶õÆ¶¤Ë¤¹¤ë¤È·ÚÎÌ²½¤Ë¤â¤Ê¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÜÆ°»þ¤Ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ê¤É¤ËÄÌ¤»¤Ð¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤â¥Ê¥·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤Á±¿¤Ö¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢»Ø¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤ì¤ÐÍî¤È¤·¤Æ²õ¤¹¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â
¾®·¿¥Þ¥¦¥¹¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÇÉ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶¹¾®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç»È¤¦¤Ê¤éºÇ½é¤«¤é¾®·¿¤Ë¤¹¤ì¤Ð¼«Í³ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤µ¤òµá¤á¤Æ¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¤Ê¤ó¤¾»È¤ª¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥¦¥¹¤Î°ÜÆ°ÈÏ°Ï¤ò¶¹¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
²Á³Ê¤Ï3,980±ß¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦ÊØÍø¤Ê¤ªÌòÎ©¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤¬Í¥½¨¤ÊMacBook¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢Windows¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï»É¤µ¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
