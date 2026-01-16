²Ö²¦¡¢´é¤ÈÆ¬Èé¤ÎÈé»éÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëRNA¤ÎÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Îà»÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«
²Ö²¦¥¹¥¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£Âè1¸¦µæ½ê¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Èé»éÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëRNA(Èé»éRNA)¤ò²òÀÏ¤·¡¢´é¤ÈÆ¬Èé¤ÇRNA¤ÎÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Îà»÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
´é¤ÈÆ¬Èé¤ÎÈé»éRNAÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§
º£²ó¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Âè48²óÆüËÜÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø²ñÇ¯²ñ(2025Ç¯12·î3¡Á5Æü¡¦¿ÀÆàÀî¸©)¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
²Ö²¦¤Ï2019Ç¯¤ËÈé»éÃæ¤ËRNA¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤¢¤Ö¤é¼è¤ê¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÈ©¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´é¤ÎÈé»é¤òºÎ¼è¤·¡¢¤½¤³¤«¤éRNA¤òÃê½Ð¤·¤ÆÌÖÍåÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¡ÖÈé»éRNA¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èé»éRNA¤ÎÈ¯¸½¾ðÊó¤«¤é¡¢´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¤Ä¤ÎÈ©¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö³Ñ²½¡×¤Ê¤ÉÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÃ´¤¦°äÅÁ»Ò¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÌÈ±Ö±þÅú¡×¤Ê¤É¤ÎÈéÉæÌÈ±Öµ¡Ç½¤òÃ´¤¦°äÅÁ»Ò¤¬¹â¤¯È¯¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ç¤Ë´é¤ÎÈé»é¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Èé»éRNA¤ÏÆ¬Èé¤«¤é¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡£Æ¬Èé¤Ï´é¤È´ðËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤äµ¡Ç½¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê²òÀÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤Ë¤ª¤±¤ë´é¤ÈÆ¬Èé¤ÎÈé»éRNAÈ¯¸½¾ðÊó¤ò²òÀÏ¤·¤¿¡£
¡û¢£´é¤ÈÆ¬Èé¤ÎÈé»éRNAÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÎà»÷À
ÆüËÜ¿Í½÷À33Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´é¤ª¤è¤ÓÆ¬Èé¤«¤éÆ±»þ¤ËÈé»éRNA¤òºÎ¼è(2023Ç¯1¡Á2·î¤Ë20¡Á49ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü)¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿Ìó2Ëü¼ïÎà¤Î³ÆRNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿¶ÑÈ¯¸½ÎÌ¤òÉô°Ì¤´¤È¤Ë»»½Ð¤·¤¿¡£
Î¾Éô°Ì¤ÎRNAÈ¯¸½¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÎà»÷À¤ò¥¹¥Ô¥¢¥Þ¥ó¤Î½ç°ÌÁê´Ø¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤Áê´Ø¤ò¼¨¤·¤¿(¿Þ1)¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤ÎRNA¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯(¤¢¤ë¤¤¤ÏÄã¤¯)È¯¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦È¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢´é¤ÈÆ¬Èé¤ÇÎà»÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Þ1. ´é¤ÈÆ¬Èé¤Ë¤ª¤±¤ëÈé»éRNAÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÎà»÷À
¡û¢£¤Þ¤È¤á
º£²ó¡¢´é¤ÈÆ¬Èé¤ÇÈé»éRNA¤ÎÈ¯¸½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Îà»÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
²Ö²¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Èé»éRNAÈ¯¸½¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯È©¥¿¥¤¥×¤ò´é²èÁü¤«¤é¿äÄê¤¹¤ë¡ÖÈ©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥ÉÈ½Äê¡×µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢È©°äÅÁ»Ò¥â¡¼¥É¤òÆ¬Èé¤Ë¤â±þÍÑ¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
