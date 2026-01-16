¡Ö¤³¤¤¤Ä²¿¤Ê¤ó¤À¤è!¡×¡¡Éã¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÍ¤Ë¥¥ì¤Æ¤Æ¡Ä¡×¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¡¡¤¢¤Î¡¢¸µÆü¤Î¼Â²È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬13Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£¼Â²È¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¡Ø¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤òÉã¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¸µÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍ½Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ç¤Ë²ñ¤¤¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¢¤Î¡£¼Â²È¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÖµßºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Û¤Ü»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¡È¤Ê¤ë¤Ù¤¯»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊý¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½øÈ×¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ç¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ç¿äÍý¤·¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤â¤¦Ã¯¤âÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤! ¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢10ÌäÌÜ¤ÇÉÔÀµ²ò¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö100Ëü±ß¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢1²ó´Ö°ã¤¨¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ò°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¸Ü¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡È²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Þ¥¸¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¥ì¤Æ¤Æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎËÍ¤Ë¤Í¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä²¿¤Ê¤ó¤À¤è!¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó»È¤¨¤è! ²¿¤Î¤¿¤á¤Ë°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤À!¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥¤¥º¤·¤Æ¤ëËÍ¤Ë¡¢¡È²¿¤À¤è! A¤À¤í!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤³¤¤¤Ä¥Ð¥«¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Æ(¾Ð)¡£ËÍ¤â¡¢¡È¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤¡¡Á¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÊò¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î
