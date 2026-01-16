¡Ö¥Ù¥Ë¥äÈÄ¥Ü¡¼¥È¤ÇÆÃ¹¶¤ò¡×¡Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÎëÌÚÅ¯É×»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÀïÁè¤Î¶¸µ¤¡×¤ÈÆó¿Í¤ÎÀ¯¼£²È
¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤ÇÆÃ¹¶
ÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ò»Â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¡Ê67¡Ë¡£Åö¤Î»Â¤é¤ì¤¿¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤ä³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡¢ÅÞ¼ó¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¯¼£²È¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅ¯¤µ¤ó¡×¡ÖÅ¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê°Û¿§¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡ØÀïÁè¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¶¸µ¤¡×¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ù¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥ó¼Ò¡Ë¤ò¡Ç25Ç¯12·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡£²¿¤¬¿Í¡¹¤òÀè¤ÎÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤Î¤«¡£¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤Çºî¤é¤ì¡¢ÊÆ·³¤«¤é¡Ö¼«»¦¥Ü¡¼¥È¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¿å¾åÆÃ¹¶Á¥¡Ø¿ÌÍÎ¡Ù¤È¤Ï¡£¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤òÀâ¤¤¤¿ÀÐÇËÌÐ¸µÁíÍý¡Ê68¡Ë¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºý¤À¡£
¡Ö¸µ¹æ¤¬°Ü¤ê¤æ¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀïÁè·Ð¸³¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤óµ´ÀÒ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î10Ç¯¸å¤Î¡ØÀï¸å90Ç¯¡Ù¤Ç¤Ï¤â¤¦¸ì¤êÉô¤È¤Ê¤ëÊý¤¬³Î¼Â¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ØÀï¸å80Ç¯¡Ù¤¬À¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤±¤ëºÇ´ü¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
67ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ø¼¡¤Î10Ç¯¡Ù¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎËÜ¤ò¡ØÀï¸å80Ç¯¡Ù¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Ë¤«¤±¡¢4000¿Í°Ê¾å¤Î¼ã¼Ô¤¬ÀïÆ®µ¡¤´¤ÈÅ¨¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¿ÀÉ÷ÆÃÊÌ¹¶·âÂâ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿²Ê³Ø¤Ê¤ºîÀï¤ÏÁ¥Çõ¤Ç¤â¹Í°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢ÌÚÀ½¥Ü¡¼¥È¡Ö¿ÌÍÎ¡×¤À¡£¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤Î¥Ü¡¼¥È¤ËÇúÃÆ¤òÀÑ¤ß¡¢ÊÆ´ÏÁ¥¤ËÆÃ¹¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌµËÅ¤ÊºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÜºê¸©±ä²¬»Ô¤ÇÉü¸µ¤µ¤ì¤¿¿ÌÍÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥Ë¥äÈÄÀ½¤À¤«¤é¥Ù¥³¥Ù¥³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¼´ï¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¸Ð¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÁæ¤®¥Ü¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥í¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÆËö¤Ê¤â¤Î¤ÇÊÆ´ÏÂâÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤È·³Éô¤Ï¿¿·õ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Á¥ÂÎ¤Ï·Ú¤¹¤®¤Æ¡¢³¤¾å¤ÇÊý¸þ´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÇúÃÆ¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¼«Çú¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·±ÎýÃæ¤Ë¤â²¿ÅÙ¤â¸íÇú¤·¡¢¼ã¤¤Åë¾è°÷¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
º£¤Ç¤ÏÀ¯¼£¼èºà¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ»á¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¹ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤À¡£·Ù»¡²ó¤ê¤òÃæ¿´¤ËÊóÆ»Èª¤òÊâ¤ß¡¢Ê¡²¬¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤ÎÆþÍáÃæ¤ËÁë¤ò³«¤±¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤Î¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×
1992Ç¯¡¢34ºÐ¤Ç·ÏÎó¥¡¼¶É¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¤Ë½Ð¸þ¡£¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹ÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉðÆ®ÇÉ¡×¡Ö·³»Õ¡×¤Ê¤É°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤¿¸Î¡¦³á»³ÀÅÏ»»á¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö³á»³»á¤Î¼«Âð¤Ç°ìÂÐ°ì¤Ç¼èºà¤ò¤·¤¿»þ¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¾ö¤ÎÉô²°¤Ë¡¢³á»³»á¤ÎÊì¤Î°ä±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤½¤ì¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢³á»³»á¤Ï¤½¤Î°ä±Æ¤ËÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ØÀïÁè¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¡£¡ÊÀïÁè¤Ç¡Ë·»¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡£À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÀ¯¼£²È¤ò»Ö¤·¤¿Æ°µ¡¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ç00Ç¯¤Ë³á»³»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÉ×¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÉ×ÉØ¤Ç¼¯»ùÅç¤ÎÃÎÍ÷ÆÃ¹¶Ê¿ÏÂ²ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢¼ç¿Í¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¤òÉðÆ®ÇÉ¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÆ®¤Ã¤¿¿Í¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£³á»³»á¤Ï¡¢È¿Àï¤ÎÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¸µÁíÍý¤Ï¤³¤¦»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤¬Ãæ¼´¤Ë¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Ãæ¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â´í¤Ê¤¤¤Ê¡×
³Ñ±É¤Î»öÌ³½ê¤Ç½ñÀ¸¤ò¤·¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀÐÇËÌÐ¸µÁíÍý¤À¡£ÀÐÇË»á¤ÏÁíÍý½¢Ç¤¸å¤â¹ñÆâ³°¤ÎÀïÀ×¤ò½ä¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀï¸å80Ç¯½ê´¶¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐÇË»á¤È¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â¼èºà¤·¡¢²¿ÅÙ¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£··î¤Î»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂ³Åê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±¤Ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆÍÇ¡ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¤Ä¤ËÀï¸å80Ç¯¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£
¹Åç¤äÄ¹ºê¤ÎÊ¿ÏÂ¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸¶¹Æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤À¤±¤ÎÎòÂåÁíÍý¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÀÐÇË»á¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢Àï¸å80Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï»õ»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¿¿Ùõ¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÐ°ì¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢¡ØÀïÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡ØÀè¤ÎÀïÁè¤Î¼ºÇÔ¤òÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
SNS¤¬¹¤Þ¤ê¡¢Êª»ö¤òÃ±½ã¤ËÆóÊ¬²½¤·¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÏÀÇË¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤ä¸ÀÏÀ¿Í¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Þ¾ðÊó¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢Áªµó·ë²Ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀïÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤·¤¿¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎËÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÀïÁ°¡×¤ÎÅþÍè¤ò²óÈò¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§´äºêÂçÊå