¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ªCAFE OHZAN¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥é¥ô¥£¥½¥ó¡×
¡ÖCAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¡×¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂç¿Í¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥é¥ô¥£¥½¥ó¡¿Le Stick Rusk Ravissant
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)
²Á³Ê¡§1,566±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CAFE OHZANÄ¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢°ìÉô¼è°·Å¹
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈRavissant¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î¥é¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
°ìËÜ¤º¤Ä¼êºî¤ê¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢ºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÃ¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÂç¿Í¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò³«¤±¤ëÁ°¤«¤é´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤Ç¤Ç¤¤¿¤ª²Ö¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥å¥¬¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
Ã¸¤¤¥Ñ¡¼¥×¥ë¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëÆÈÆÃ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥í¡¼¥¹¥È¤ä¥É¥é¥¤¥ê¥ó¥´¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó
Ä¾±ÄÅ¹¡Ê¶äºÂ»°±ÛÅ¹¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛÅ¹¡¢ÅìÉðÃÓÂÞÅ¹¡¢Æó»Ò¶ÌÀîÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼Å¹¡Ë¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ±Ø¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇîÂ¿ºåµÞ¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø´î¤Ó¤ò·Ò¤°¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
CAFE OHZAN¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥é¥ô¥£¥½¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
