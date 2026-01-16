¹È¤·¤ç¤¦¤¬°ðÅÄ¤Î¥Ï¥¿¥Á¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤Ë¿ÆÍ§¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¶Ã¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤±¡ª¡©¡×
¡¡¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦°ðÅÄÈþµª¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ï¥¿¥Á¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡¢10¿ôÇ¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¡Ö¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡ª¡©¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î15Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î20ÂåÁ°È¾Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤ë°ðÅÄ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÀ®¿Í¼Ì¿¿¡£ÀÖ¤¤¿¶Âµ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸½ºß¤è¤ê¤â¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ú¤¨¤Ï¡Ö»ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¤Ê¤¡¡£¤¤¤Ê¤ß¤¤Î20Âå¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£°ðÅÄ¤È²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤é¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡¢¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö²¿·Ï¤ä¤Í¤ó¡ª ¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¡© °ðÅÄ¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤âÆ°ÍÉ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ðÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢»ä¤â¤Ê¤¤¤Í¤ó¡¢¤³¤ÎÆü¤·¤«¤³¤Î´é¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¼«µÔ¤Ç²óÅú¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤¤ê¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î´é¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£