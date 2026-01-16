¾åÀ¾¾®É´¹ç¡¡°Ý¿·¤Î¹ñÊÝÆ¨¤ìÌäÂê¤Î½ª·ëÀë¸À¤Ë¡Ö¸ÈÂ©¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ê42¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤Î¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï15Æü¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â³Û¤Ê¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÃ¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¿¦¤ò´Þ¤à½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷6¿Í¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£ÁÈ¿¥Åª´ØÍ¿¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÏÂçºåÉÜÄ£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡6¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÄ¹ºê´²¿Æ¡¢ÀÖÀÐÍýÀ¸Î¾»á¤Î¤Û¤«¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»ÔµÄ¤ÎÄ¹ºêµ×Èþ»á¡¢¿À¸Í»ÔµÄ¤ÎÆîÌîÍµ»Ò»á¡¢Âçºå»ÔµÄ¤Î¾¾ÅÄ¾»Íø»á¡¢¸µÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èµÄ¤Î¾¾ËÜ¸÷Çî»á¡£Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÄ°÷¤é¤Ë¤Ï¼¿¦¤òÂ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÂçºå»ÔµÄ¤«¤é¤ÏÎ¥ÅÞÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¿¦¤Î5¿Í¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢¤¤¤ÆËè·î3Ëü4000¡Á5Ëü±ß¤Î²ñÈñ¤òÊ§¤¦°ìÊý¡¢1Ëü1700±ß¤ÎÊó½·¤ò¼õÎÎ¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤â²ÃÆþ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ»á¤ÏÃÏÊýÁÈ¿¥¡ÖÅìµþ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êó½·¤¬²ñÈñ¤ò²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï°ìÈÌÅª¤ËµÄ°÷¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¹ñÊÝ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤è¤ê³ä°Â¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö¿ô½½Ëü±ß¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤ÆºòÇ¯12·î¤«¤éÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Ç½ª·ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÀ¾¤Ï¡¢¤³¤Î°Ý¿·¤Î¹ñÊÝÆ¨¤ìÌäÂê¤Î¡È½ª·ëÀë¸À¡É¤Ë¡Ö¡Ø¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¡Ù¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡ÈµÄ°÷¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÉÜÌ±»ÔÌ±¡É¤Î¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ºÇÄã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÏµÄ°÷Êó½·¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤µÄ°÷¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¸ÈÂ©¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£