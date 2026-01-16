ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡¢¶¼°Ò¤Î¥¢¥¬¥ê9È¯¤Çº£´üºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤Î¥È¥Ã¥× ¥Á¡¼¥à¤ÏÇú¾¡¤Á¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¡ÖËã¿ý¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¤òÂÎ¸½¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¡¢º£´üºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤Î°µ¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×1·î15Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬º£´ü¤ÎºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£Âè1»î¹ç¤ËÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±Æü2Ï¢¾¡¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ü900¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆâÀî¡¢¥¢¥¬¥ê¤¿¤ª¤·¤Æ10ËüÅÀ±Û¤¨ º£´üºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éU-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÆâÀî¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åì1¶É¡¢ÆâÀî¤ÏÀÖ¤ò1ËçÊú¤¨¤¿Ê¿ÏÂ¤Ë¡¢¹âÌÜ¤¬°ìµ¤ÄÌ´Ó¤È¤Ê¤ë3¡¦6º÷ÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¡£¼ÆÅÄ¤ââ¤¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î3900ÅÀ¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¡¢¤á¤¯¤ê¹ç¤¤¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÀî¤¬¹âÌÜ¤Î3º÷¤ò¥Ä¥â¡£¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ìµ¤ÄÌ´Ó¡¦ÀÖ¤ËÎ¢¥É¥é2Ëç¤¬¾è¤ê¡¢1Ëü6000ÅÀ¤ÎÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÀî¤¬ËÜÎ®¤Ø¾è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅì3¶É¤Î¿ÆÈÖ¤«¤é¡£¤Þ¤º3000ÅÀ¤Î¥Ä¥â¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±1ËÜ¾ì¤«¤é5ËÜ¾ì¤Þ¤Ç¡¢¿ÆËþ´Ó¤òÏ¢È¯¡£Æ±3ËÜ¾ì¤ÇÂ¿°æ¡¢Æ±5ËÜ¾ì¤Ç¾®ÎÓ¡¢¤µ¤é¤ËÆî1¶É¤Ç¤Ï¼ÆÅÄ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¢²¼¤ËÄÀ¤á¤ë¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¥¹¥³¥¢¤Ï11Ëü7300ÅÀ¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿11Ëü2800ÅÀ¤ò°ì»þÅª¤Ë¾å²ó¤ë¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢ÎòÂåºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤Î¹¹¿·¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¤Ï10Ëü4700ÅÀ¡£º£´üºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ç3°Ì¤ËÉÕ¤±¤ë¸Ä¿Í9¾¡ÌÜ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÆ±Æü2Ï¢¾¡¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë»î¹ç¸å¤ÎÆâÀî¤Ï¡ÖÄ¶¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏM¥ê¡¼¥°°Ê³°¤ò´Þ¤á¤Æ¤â3Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡£ÌµÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤Ç¸ì¤ê¡¢½ªÈ×¤â¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÇÅÀ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¡¢¸Ä¿ÍµÏ¿¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥È¥Ã¥×¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢Ëã¿ý¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÆâÀî¤Ë¡¢´°¾¡·à¤ò´®Ç½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆâÀî¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¡ª¡ª¡×¡Ö¤¦¤Ã¤Á¡¼¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö±Ê°æ¤ÈMVPÁè¤¤¤ä¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë10Ëü4700ÅÀ¡¿¡Ü124.7
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü200ÅÀ¡¿¢¥9.8
3Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë1600ÅÀ¡¿¢¥38.4
4Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡Ý1Ëü6500ÅÀ¡¿¢¥76.5
¡Ú1·î15Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü904.2¡Ê78/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü526.2¡Ê78/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü220.4¡Ê78/120¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü58.5¡Ê78/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü34.4¡Ê78/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥94.4¡Ê78/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥221.4¡Ê80/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥396.2¡Ê76/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥431.8¡Ê78/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥599.9¡Ê82/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë