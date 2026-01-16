¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ø¡ªÆ±µéÀ¸¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò²óÁÛ¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
1·î14Æü¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¿¤¡¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±Áë²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤¬¤¢¤ê½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿ù±º¤Ï¡¢¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦Í§Ã£¤â¤¤¤¿¤·¡¢À®¿Í¼°¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦Í§Ã£¤â¤¤¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿ÆÍ§¤¬¤Í¡¢2¿Í·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄê´üÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ØËÍ¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¤ó¤±¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡£¡ØÀäÂÐÍè¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤½¤Î¿ÆÍ§¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²¿¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤âÆ±À¤Âå¤À¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÇÈÄ¹¤¬°ì½ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥Î¥ê¤â°ì½ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«»þ¤ò·Ð¤Æ¤¹¤´¤¯´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡£Â¹¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£