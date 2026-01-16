¡È9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É±ûÀî¤«¤³¡¡¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¡2/11(½Ë¡¦¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ì¡¼¥¸¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»£±Æ²ñ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£
¡¡¹õ¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¦¥³¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤´Í½Ìó³«»Ï¤Ï16Æü(¶â)21:00¡ÁºòÇ¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤¼¤Ò»£¤ê¤Ë¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÀµ¤Ë½÷²¦¡¢¥«¥³¤Á¤ã¤óåºÎï¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ûÀî¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¡¼¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¡È9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë72¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB85¡¦W58¡¦H88¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äÈë½ñ·Ð¸³¤Ê¤É°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£