¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½10ÈÖ¤ò³ÎÊÝ¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³FW¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
¡¡¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï15Æü¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤Ï¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2019Ç¯5·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¤ë¤È¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢Íâ²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø°Ü¹Ô¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥¢¥·¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤â15»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Äê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¾Ç¯¤Ç¤ÎÊì¹ñÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥é¥¹¥Ñ¥É¡¼¥ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï2200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó40²¯±ß¡Ë¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë7ÈÖÌÜ¤Î¹â³Û°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
