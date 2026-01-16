£Ô£Â£Ó¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç¼ê¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤ÈÄó·È¡¡ÆüËÜÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡ÈÀ¤³¦³Í¤ê¡É¤Ø
TBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï16Æü¡¢ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ³Û¤Ï1²¯5000Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó237²¯4350Ëü±ß¤È¤¤¤¦µð³ÛÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ÖDUNE/¥Ç¥å¡¼¥ó¡¡º½¤ÎÏÇÀ±¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ä¶Ì¾Ìç¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ÖÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤ä¡Ö¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥°:¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Î¥ô¥¡¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤ä½àÈ÷Ãæ¤Î¡ÖGUNDAM¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎÃÎÅªºâ»º¡ÊIP¡Ë¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¤³¦¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¤¬¹ñÆâ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤ÎÀ©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÍ»¹ç¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎIP¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¶¦Æ±³«È¯¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
TBS¤Ï¶áÇ¯¡¢À¤³¦ÀïÎ¬¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î³¤³°ÀïÎ¬¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖTHE¡¡SEVEN¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤ä¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
TBS¤ÎÃæÃ«ÌïÀ¸¼èÄùÌòCGO¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¡¢IP¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¶Âçºî¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¹½ÃÛ¡¦³ÈÂç¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë³¤³°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¶¯¤¤ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£¡ÖTBS¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°ÀïÎ¬¥¹¥¿¥¸¥ª¡ØTHE SEVEN¡Ù¡¢¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Ìó280²¯±ß¤ÎÁý»ñ¤ò¤·¤¿¡ØTHE SEVEN US¡Ù¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅê»ñ¤â´Þ¤á¡¢TBS¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±³«È¯¡¦À½ºî¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥ÉCEO¤â¡ÖË¤«¤ÊIP¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£