»°¾åÍª°¡¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¿å¿§¥³¡¼¥ÇÈäÏª¤Ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê´¶¤¸¤â¤Þ¤¿ºÇ¹â¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¿å¿§¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿å¿§¤ÎÀã¤Î·ë¾½¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿å¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥³¡¼¥È»Ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê´¶¤¸¤â¤Þ¤¿ºÇ¹â¤À¤è¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤Í¡Á¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥¹¥È¥ì¥¢¥¹¡ÊMISTREASS¡Ë¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£