¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¸¶ÅÀ¤òÉÁ¤¯Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¡Ö²Æ¤ÎÈâ¡×¡ÖYeah! ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¥£¡×¤Ê¤ÉÊª¸ì¤òºÌ¤ë¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¥Ò¥Ã¥È12¶Ê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç2·î10Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¡¢»ÈÍÑ³Ú¶Ê¡¢¥á¥¤¥ó¥¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¤ªº×¤êÁû¤®¤ÎËÜÊÔ¥·¡¼¥ó
¡¡2007Ç¯¤Ë¡È¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡É¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Ï¤ë¤Ê°¦¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤Â³¤±¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡Ê¸å¤Î¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¤Ï¤ë¤Ê¤Î¼«ÅÁ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¡¢°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤Î¼êµ¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡§ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÎÌ¿¤µ¤¨ÍÂ¤±¹ç¤¦¿®Íê´Ø·¸¤È¶¯¤¤å«¤¬¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤òºÌ¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤È¿´Ìö¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¤Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À± Ë¾·î½Õ´õ¡£±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¿ð¡¹¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¤ÎÌ¾¶Ê12¶Ê¤¬È¯É½¡£¤¹¤Ç¤ËÍ½¹ðÊÔ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ÖDiamonds¡ã¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ö²Æ¤ÎÈâ¡×¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¡ÖSWEET MEMORIES¡×¡¢»³²¼µ×Èþ»Ò¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¡Ö¤¢¤ÎÌ¼¤È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¡¢TRF¡Ösurvival dAnce ¡Áno no cry more¡Á¡×¡¢°ÉÎ¤¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡×¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¡ÖMy Revolution¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾¾±º°¡Ìï¡Ö¤Í¡Á¤¨¡©¡×¡ÖYeah! ¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥ê¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬Êª¸ì¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÌ¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢»³²¼µ×Èþ»Ò¤Î¡ÖÀÖÆ»¾®Ä®¥É¥¥Ã¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡£¥¢¥¤¤¬ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢³¹¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹¬Ê¡´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëakane¡£ËÜºî¤ÎÁ´¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥¡¼¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¡£80¡Á90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹¤Ë¤Î¤»¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î³ëÆ£¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤À¡£
