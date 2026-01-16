¡ÖÅ¾¿¦¤·¤Æ·î¤Ë5Ëü±ß¤ªµëÎÁ¤¬¡Ä¡×34ºÐ½÷À¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ß¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÁª¤ó¤À·Ð°Þ¤È¤Ï
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡¢¸½ºß¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÃù¶â³Û¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ºß½»¡¦34ºÐ½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊë¤é¤·¤Î1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤ò¸«¤ë¡Û
¿¦¶È¡§Àµ¼Ò°÷¡ÊÊÝ¸±±Ä¶È¡Ë
ºß½»¡§·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô
²ÈÂ²¹½À®¡§Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¡¢¼«Ê¬¡¢Äï
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§¼«Ê¬200Ëü±ß¡¢Äï150Ëü±ß
¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¡§3LDK
¸òºÝÈñ¡§5Ëü±ß
Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡§5Ëü±ß
Ãù¶âÁí³Û¡§50Ëü±ß
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢34ºÐ°Ê²¼¤Î½÷À¤Î1¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï21Ëü4719±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢½»µïÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï5Ëü711±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½»µïÈñ¤ò½ü¤¤¤¿16Ëü4008±ß¤¬²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¶á¤¤Ê¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¤ä·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¼Â²È¤ò½Ð¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¸å¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤Èà»á¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤Å¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤Æ½»¤à¤Ë¤ÏÁá¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¼Â²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ·î¤Ë5Ëü±ß¤ªµëÎÁ¤¬¸º¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¾å¼ê¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¸å¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦²óÅú¼Ô¡£Å¾¿¦¤ÇµëÎÁ¤¬¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÇËè·î¤ÎÃù¶â¤Ë²ó¤¹¤ª¶â¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
