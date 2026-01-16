¡Ö¼ê½ÑÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä!?¡×XG¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¡Ö¿·¤·¤¤Èâ³«¤«¤ì¤½¤¦¡×
7¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï1·î14Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE CORE - ³Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¿¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ê½ÑÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä!?¡×¡Ö¿·¤·¤¤Èâ³«¤«¤ì¤½¤¦¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÌ£¿¼¤ÊÇØ·Ê¡×¡Ö¼ê½ÑÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä!?¡×¡ÖÈþ½÷¡ß¿Ç»¡Âæ¤Ç¿·¤·¤¤Èâ³«¤«¤ì¤½¤¦¡×¤ä¡Ö¿Íµû¤«¤é¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¿ÍµûÉ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¿Í´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Èþ½÷¡¢ÇúÃÂ¤«¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿äÂ¬¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¿Í´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Èþ½÷¡¢ÇúÃÂ¤«¡×º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦CHISA¤µ¤ó¤Î3Ëç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ø¥¢¤ÎCHISA¤µ¤ó¤¬¡¢¼ê½ÑÂæ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤ÊÀÄ¤¯°Å¤¤¶õ´Ö¤¬¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«Æ±Æü¤Ë¤ÏCHISA¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¡£¿å¤ÎÃæ¤«¤éÈþ¤·¤¯¸½¤ì¤ë»Ñ¤«¤é³¤¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÈ±¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¿å¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Èþ¿Í¤À¤Ã¤¿www¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡©¡© ¤½¤ì¤È¤â¿å¤ÎÀº¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
