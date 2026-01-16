¡ÊÄ«¡ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿È¯¡¡¹¥·è»»¤Î¶âÍ»³ô¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÇã¤¤
1.³µ¶·
ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍ»¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½µ´Ö¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢½øÈ×¤«¤é·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ400¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½ªÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï292¥É¥ë¹â¤Î49,442¥É¥ë¤Ç3±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù
½µ´Ö¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï198Àé·ï¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê215Àé·ï¡Ë¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï7.7¤ÈÁ°²ó·ë²Ì¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.7¤«¤é¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¶È¼ïÊÌÆ°¸þ
S¡õP500¤Î¶È¼ïÊÌ³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢Á´11¶È¼ï¤Î¤¦¤Á7¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±×»ö¶È¤¬1.0¡ó¹â¤Ç¥»¥¯¥¿ー¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ñËÜºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬0.9¡ó¹â¤ÇÂ³¤¡¢ÉÔÆ°»º¤¬0.7¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç4¶È¼ï¤¬²¼Íî¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬0.9¡ó°Â¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤¬0.6¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸ÄÊÌÌÃÊÁÆ°¸þ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï30ÌÃÊÁÃæ15ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¼ýÆþ¤ÏÊÆ¶ä»Ë¾åºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡ÎGS¡Ï¤¬4.6¡ó¹â¤Ç¹½À®ÌÃÊÁÃæ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ー¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡ÎTSM¡Ï¤Î¹¥·è»»¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤¬2.1¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥¢¥¤¥Óー¥¨¥à¡ÎIBM¡Ï¤¬3.6¡ó°Â¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡ÎCRM¡Ï¤¬2.5¡ó°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー¡ÎMS¡Ï¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç5.8¡ó¹â¡¢»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÎBLK¡Ï¤â±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤¬²áµîºÇ¹â¤Î14Ãû¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é5.9¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ0.04%¹â¤¤4.17¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£16ÆüÄ«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï158±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ
¶âÍ»¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¼çÎÏ³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÏÂ¸µ¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²»þ´ü¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éËÜÆü¤Î´óÉÕ¤¤Ï¾®Æ°¤¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä«Êý¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï¾®Éý°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÀáÌÜ¤Î54,000±ß¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
