Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ184.16¡¡¹âÃÍ184.64¡¡°ÂÃÍ183.87
185.35¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.99¡¡Äñ¹³2
184.58¡¡Äñ¹³1
184.22¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
183.81¡¡»Ù»ý1
183.45¡¡»Ù»ý2
183.04¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ212.26¡¡¹âÃÍ213.31¡¡°ÂÃÍ212.00
214.36¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
213.83¡¡Äñ¹³2
213.05¡¡Äñ¹³1
212.52¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
211.74¡¡»Ù»ý1
211.21¡¡»Ù»ý2
210.43¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ197.50¡¡¹âÃÍ198.26¡¡°ÂÃÍ197.22
199.14¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
198.70¡¡Äñ¹³2
198.10¡¡Äñ¹³1
197.66¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
197.06¡¡»Ù»ý1
196.62¡¡»Ù»ý2
196.02¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ106.28¡¡¹âÃÍ106.33¡¡°ÂÃÍ105.68
107.16¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
106.75¡¡Äñ¹³2
106.51¡¡Äñ¹³1
106.10¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
105.86¡¡»Ù»ý1
105.45¡¡»Ù»ý2
105.21¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ91.10¡¡¹âÃÍ91.21¡¡°ÂÃÍ90.79
91.70¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
91.45¡¡Äñ¹³2
91.28¡¡Äñ¹³1
91.03¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
90.86¡¡»Ù»ý1
90.61¡¡»Ù»ý2
90.44¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ114.22¡¡¹âÃÍ114.27¡¡°ÂÃÍ113.86
114.78¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
114.53¡¡Äñ¹³2
114.37¡¡Äñ¹³1
114.12¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
113.96¡¡»Ù»ý1
113.71¡¡»Ù»ý2
113.55¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ184.16¡¡¹âÃÍ184.64¡¡°ÂÃÍ183.87
185.35¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
184.99¡¡Äñ¹³2
184.58¡¡Äñ¹³1
184.22¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
183.81¡¡»Ù»ý1
183.45¡¡»Ù»ý2
183.04¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ212.26¡¡¹âÃÍ213.31¡¡°ÂÃÍ212.00
214.36¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
213.83¡¡Äñ¹³2
213.05¡¡Äñ¹³1
212.52¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
211.74¡¡»Ù»ý1
211.21¡¡»Ù»ý2
210.43¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ197.50¡¡¹âÃÍ198.26¡¡°ÂÃÍ197.22
199.14¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
198.70¡¡Äñ¹³2
198.10¡¡Äñ¹³1
197.66¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
197.06¡¡»Ù»ý1
196.62¡¡»Ù»ý2
196.02¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ106.28¡¡¹âÃÍ106.33¡¡°ÂÃÍ105.68
107.16¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
106.75¡¡Äñ¹³2
106.51¡¡Äñ¹³1
106.10¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
105.86¡¡»Ù»ý1
105.45¡¡»Ù»ý2
105.21¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ91.10¡¡¹âÃÍ91.21¡¡°ÂÃÍ90.79
91.70¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
91.45¡¡Äñ¹³2
91.28¡¡Äñ¹³1
91.03¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
90.86¡¡»Ù»ý1
90.61¡¡»Ù»ý2
90.44¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ114.22¡¡¹âÃÍ114.27¡¡°ÂÃÍ113.86
114.78¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
114.53¡¡Äñ¹³2
114.37¡¡Äñ¹³1
114.12¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
113.96¡¡»Ù»ý1
113.71¡¡»Ù»ý2
113.55¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯