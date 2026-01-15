¡Ú1½µ´Ö¥³ー¥Ç¡Û12¡¿30(²Ð)～1¡¿8(ÌÚ)ºÇ¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×♡
12¡¿30(²Ð)¸ø³«¡§¥Õ¥êー¥â¥Ç¥ë¡¦²¬°æÎë²Ú¥µ¥ó¡¿24ºÐ (152cm)
SHEIN¡ßLOUIS VUITTON¥Ð¥Ã¥°¤Î
¥Ï¥¤¡õ¥íーMIX¤Çº£¤Ã¤ÝLOOK¤¬´°À®¢ö
¡Öº£Æü¤ÎÍÎÉþ¡¢·¤¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÉôSHEIN¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ù¡¡¤³¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤¬Á´ÌÌ¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÇÃÈ¤«¤¤¤Î¤Ë¡¢¥·¥çー¥È¾æ¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ý¡£Çò¤Î¥Ü¥¢¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¯Ãå¤é¤ì¤Þ¤¹¢ö¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Êー¤Î¹õ¥¿ー¥È¥ë¤Ç¾åÈ¾¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥È¥à¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ùー¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£Â¸µ¤Ï¸üÄì¤Î¥ì¥¶ー¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤ÇÀäÂÐÎÎ°è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢µÓ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡¡¡»Å¾å¤²¤Ë¥â¥Î¥°¥é¥à¥Ð¥Ã¥°(LOUIS VUITTON)¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
◾️¥Ü¥¢¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Ìó\2,500 / SHEIN
◾️¥¿ー¥È¥ë¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹ Ìó\1,200 / SHEIN
◾️¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È Ìó\1,500 / SHEIN
◾️¥â¥Î¥°¥é¥àÊÁ¥Ð¥Ã¥° Ìó\500,000 / LOUIS VUITTON
◾️¸üÄì¥ì¥¶ー¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä Ìó\3,500 / SHEIN
◾️¥´ー¥ë¥É¥í¥´¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ Ìó\83,000 / LOUIS VUITTON
◾️¥´ー¥ë¥É¥í¥´¥Ô¥¢¥¹ Ìó\80,000 / LOUIS VUITTON
◾️¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥« ¥¢¥Ã¥·¥å(¥«¥é¥³¥ó) / ANNA SUI
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
1¡¿6(²Ð)¸ø³«¡§¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦ÌçÏÆÎâÆà¥µ¥ó¡¿29ºÐ (169cm)
Çò¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤È¤¤á¤¯
¥Çー¥Èµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¾åÉÊ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó♡
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ù¡¡¤Þ¤ºÁª¤ó¤ÀÇò¤Î¥Õ¥¡ーÉÕ¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(CELFORD)¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥¡ー¤Ç²Ú¤ä¤«¸«¤¨¤·¤Æ¡ý¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¤Ë¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢¥Á¥åー¥ë¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«ー¥È(CELFORD)¤Ï¡¢¥Á¥åー¥ë¥Õ¥ì¥¢¤Î¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®Êª¤Ï¥Õ¥é¥ïー¥Ó¥¸¥åーÉÕ¤¥Ð¥Ã¥°(ANTEPRIMA)¤Ç¤¤é¤á¤¤òON¡£Â¸µ¥íー¥Òー¥ë¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤â¼Â¤Ï¡¢¤·¤Þ¤à¤é¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¢ö¡×
◾️¥Îー¥«¥éー¥Õ¥¡ーÉÕ¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Ìó\26,000 / CELFORD
◾️¥Á¥åー¥ë¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹(ÌçÏÆÎâÆà¥³¥é¥Ü) Ìó\2,000 / ¤·¤Þ¤à¤é
◾️¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Á¥åー¥ë¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È Ìó\25,000 / CELFORD
◾️¥Õ¥é¥ïー¥Ó¥¸¥åーÉÕ¤¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥° Ìó\60,000 / ANTEPRIMA
◾️¥Ñー¥ëÉÕ¤¥Ñ¥ó¥×¥¹(ÌçÏÆÎâÆà¥³¥é¥Ü) Ìó\2,500 / ¤·¤Þ¤à¤é
◾️¥Ñー¥ëÉÕ¤¥´ー¥ë¥É¥í¥´¥¤¥ä¥ê¥ó¥° Ìó\100,000 / DIOR
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
1¡¿8(ÌÚ)¸ø³«¡§¥â¥Ç¥ë¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦¾åÌîÎëÍÕ¥µ¥ó¡¿27ºÐ (163cm)
Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Êrienda¤Î¥³ー¥È¤Ë
¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤¬±Ç¤¨¤ë¥¹¥«ー¥È¤¬¹¥ÁêÀ¢ö
¡Ö¤³¤Î¥³ー¥È(rienda)¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥é¥¤¥ó¡É¤¬Ì¥ÎÏ¡ù¡¡¤¹¤´¤¯ÃÈ¤«¤¯¤ÆÍê¤ì¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ï¾å²¼¤È¤âSNIDEL¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥åー¥ë¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢ÍÉ¤ì¤ë¥µ¥Æ¥ó¤Î¥Æ¥£¥¢ー¥É¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ö¥ëー¤Î¿§Ì£¤È¤Ä¤ä´¶¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ♡¡¡¾®Êª¤Ï¡¢¥¥é¥¥é´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥ï¥¤¥äー¥Ð¥Ã¥°(ANTEPRIMA)¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¸µ¤Ï¥Ä¥¤ー¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä(ORiental TRaffic)¤ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
◾️¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥é¥¤¥ó¥³ー¥È Ìó\20,000 / rienda
◾️¥Á¥åー¥ë¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹ Ìó\13,000 / SNIDEL
◾️¥µ¥Æ¥ó¥Æ¥£¥¢ー¥É¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È Ìó\18,000 / SNIDEL
◾️¥Á¥§ー¥ó¥·¥ë¥Ðー¥Ð¥Ã¥° Ìó\40,000 / ANTEPRIMA
◾️¥Ä¥¤ー¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¥Öー¥Ä Ìó\9,000 / ORiental TRaffic
◾️¥·¥ë¥Ðー¥¤¥ä¥ê¥ó¥° Ìó\300 / 3COINS
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
¼¡½µ¤Ï¡¢1¡¿10(ÅÚ)～1¡¿15(ÌÚ)¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¥³ー¥Ç¤ò3¥¹¥¿¥¤¥ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿♡¡¡ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¤¹¤Ã¤È¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ãå²ó¤·¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ð¤«¤ê¡£Íè½µ¤Ï¡¢bis LEADERS¤Î¥ê¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ðÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö