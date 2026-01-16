Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Î½ÕÀáÎÁÍý¡ÖÈ¬Êõ³û¡×¡Ä¥¢¥Ò¥ëÆù¤ò¤Þ¤ó´Ý¤Ë¡¢´Å¿É¤¯¤ª¤¤¤·¤¯
¾å³¤»Ù¶É¡¡ÅÄÂ¼ÈþÊæ
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï£²·î¤Ë½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤¬¡¢¾å³¤¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÈ¬¡Ê¥Ð¡¼¡ËÊõ¡Ê¥Ð¥ª¡Ë³û¡Ê¥ä¡¼¡Ë¡×¤À¡£¥¢¥Ò¥ë¤Î¹ü¤äÆâÂ¡¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤â¤ÁÊÆ¤ä¥·¥¤¥¿¥±¤Ê¤É£¸¼ïÎàÄøÅÙ¤Î¶ñºà¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢´Å¿É¤¯¼Ñ¹þ¤à¡£¤Þ¤ó´Ý¤Î·Á¤Ï²ÈÄí±ßËþ¤òÉ½¤¹¡£±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÉÊ¤À¡£
Ï·ÊÞÎÁÍýÅ¹¤Î±£¤·Ì£¤Ï¥Û¥¿¥Æ¤Î³Ãì
¡¡Ï·ÊÞ¾å³¤ÎÁÍýÅ¹¡Ö¾å³¤Ï·ÈÓÅ¹¡×¤ÇÈ¬Êõ³û¡Ê£±£¹£¸¸µ¡áÌó£´£µ£°£°±ß¡Ë¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥Ò¥ëÆù¤Ï¡¢È¤¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Û¤°¤»¤ë¤Û¤ÉÆð¤é¤«¤¤¡£Æù½Á¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤â¤ÁÊÆ¤È¾®¤µ¤¯¹ï¤ó¤À¶ñºà¤ò°ì½ï¤Ë¸ý¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢¸ÞÌÜ¤ª¤³¤ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¡¡Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ë¶ñºà¤ÏÅ¹¤ä²ÈÄí¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£Æ±Å¹¤Ï¡¢·ÜÆù¡¢ÆÚÆù¡¢·Ü¤Îº½´Î¡¢¥Ï¥à¡¢¥®¥ó¥Ê¥ó¡¢¥¯¥ê¡¢¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤Ë¡¢±£¤·Ì£¤Ë¥Û¥¿¥Æ¤Î³Ãì¤ò»È¤¦¡£ÎÁÍýÄ¹¤ÎÍå¶ÌÎÛ¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¿©´¶¤äÌ£¡¢±ÉÍÜÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä´ÍýË¡¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹ü¤ÏÈ´¤¼è¤é¤º¤Ë°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤à¡£¹ü¤«¤é½Ð¤ë¤¦¤Þ¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤À¡££´»þ´Ö°Ê¾å¼Ñ¹þ¤ó¤À¸å¡¢°ìÈÕ¤«¤±¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢ºÆ²ÃÇ®¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤ÏÌý¡¢±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü¡¢¿Ý¤À¤±¤À¡£
¡¡µ¯¸»¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹¾ÆîÍ·Êó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾å³¤¤ÎÎÁÍýÅ¹¤¬£±£¹£³£°Ç¯Âå¡¢¾ïÏ¢µÒ¤«¤é·ÜÆù¤Ë¶ñºà¤òµÍ¤á¤¿ÎÁÍý¤òÊ¹¤¡¢¥¢¥Ò¥ë¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾å³¤Ï·ÈÓÅ¹¤Ï¸µ¡¹¡¢£±£¸£·£µÇ¯¤ËÅö»þ¤ÎÉ×ºÊ¤¬»Ï¤á¤¿Ï·ÊÞ¤Î²ÈÄíÎÁÍý²°¤À¤Ã¤¿¡£¿ô¿Í¤·¤«ºÂ¤ì¤Ê¤¤Å¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì£¤ÎÉ¾È½¤¬µÒ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æ±Å¹¤Ï¾å³¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç£±£µ£°£°¿Í¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÂçµ¬ÌÏÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¡£Íå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ò¥ë¤È¸À¤¨¤ÐËÌµþ¥À¥Ã¥¯¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢È¬Êõ³û¤â»î¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¼ò¤Ç»é¿ÈÃæÏÂ
¡¡Íå¤µ¤ó¤ÏÆüÊ©±Ñ¤Ê¤É£¸¤«¹ñ¤Ç¤ÎÄ´Íý·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£È¬Êõ³û¤Ë¹ç¤¦¼ò¤ò³Æ¹ñ¤Ç»î¤·¤¿¤¬¡¢¾Ò¶½¼ò¤äÇò¼ò¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¼ò¤¬¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥Ò¥ëÆù¤Î»é¿È¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃæÏÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç±ïµ¯ÎÉ¤¤¿ô»ú¡ÖÈ¬¡×¡ÄÎÁÍýÌ¾¤ËÂ¿¤¯
¡¡È¬ÊõÈÓ¤äÈ¬¡Ê¥Ð¡¼¡ËÊõ¡Ê¥Ð¥ª¡Ëíå¡Ê¥é¡¼¡Ë¾ß¡Ê¥¸¥¢¥ó¡Ë¡¢È¬¡Ê¥Ð¡¼¡ËÊõ¡Ê¥Ð¥ª¡Ë´¡¡Ê¥¸¥ç¥¦¡Ë¤äÏ·È¬ÍÍ¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¬Êõ¡×¤ä¡ÖÈ¬¡×¤ÈÉÕ¤¯ÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¡£È¬¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤â¶ñºà¤Ï£¸¼ïÎà¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾å³¤ÎÁÍýÅ¹¡ÖÏ·¶½Á¯¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç£¸¤Ï±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¿ô»ú¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÁÍýÌ¾¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¶â¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÃæ¹ñ¸ì¡ÖÈ¯ºâ¡×¤ÎÈ¯¤ÎÈ¯²»¤È¡¢£¸¤ÎÈ¯²»¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¹¬Ê¡¤ä´õË¾¤òÉ½¤¹¿ô»ú¤È¤·¤Æ¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å³¤¤Ç¡¢µìÀµ·î¤ò½Ë¤¦±ãÀÊ¤Ë¤ÏÈ¬Êõ¤¬ÉÕ¤¯ÎÁÍý¤¬É¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥±¥Î¥³¤ÈÆù¤Ê¤É¤òßÖ¤á¤¿È¬Êõíå¾ß¤Ï´Å¿É¤¯¡¢ÇòÊÆ¤ä¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¡£¤ª½Ë¤¤»ö¤ÎÄù¤á¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ä¥á¤ä¥¯¥ë¥ß¤òº®¤¼¤¿¤â¤ÁÊÆ¤Ç¤¢¤ó¤³¤òÊñ¤ó¤ÀÈ¬ÊõÈÓ¤¬ÄêÈÖ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÀ¸Ìô¤¬Æþ¤Ã¤¿È¬ÊõÃã¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤ªÃã¤Î°ì¼ï¡£¥¯¥³¤Î¼Â¤ä¥Ê¥Ä¥á¡¢µÆ¤Î²Ö¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Ìô¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢°ÂÌ²¤äÈþÍÆ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÆâÎ¦Éô¡¦Ç«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¼°¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
