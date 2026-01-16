U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï°ìÈ¯¾¡Éé¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ø¡Ä»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤Ï¥è¥ë¥À¥óÍ×Ãí°Õ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò·Ù²ü¡Ö¤ä¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÀï¤¤¤Ë¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¸á¸å8»þÈ¾¤ËAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)¤Ï¡Ö3»î¹çÂ³¤¤¤ÆÊ£¿ôÆÀÅÀ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥è¥ë¥À¥ó¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âº£·î1Æü¤ËÈó¸ø³«¤ÇÎý½¬»î¹ç¤ò¤·¤¿Áê¼ê¡£»Ô¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤É¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ê¤Î¤«¤ª¸ß¤¤ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£°ìÅÙÀï¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î°õ¾Ý¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¶¼°Ò¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸Ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï°õ¾Ý¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤ÏÉé¤±¤º¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Á´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿°ìÊý¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Ç2°ÌÄÌ²á¡£½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼FW¥¢¥ê¡¦¥¢¥¶¥¤¥¼¡¼(¥«¥º¥ÞSC/¥¯¥¦¥§¡¼¥È)¤À¡£»Ô¸¶¤Ï¥¢¥¶¥¤¥¼¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤Áª¼ê¡£ÆÀÅÀ¤â¼è¤Ã¤Æ¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»Ô¸¶¤Ï¤½¤¦·Ù²ü¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ºò½©¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½ªÎ»¸å¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤¬Í»¹ç¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯Ëö¤«¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÌó1¤«·î¼å¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¸¶¤¬½êÂ°¤¹¤ëRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤â¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢»Ô¸¶¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¯¡¢MF¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤ÈFW°ëºêËã¶ê¤Î2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸½ºß¸ò¾ÄÃæ¤Î¤¿¤áµî½¢¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤¦¤È¡¢»Ô¸¶¤Ï¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö1¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¤¦¤Á¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¼è¤ì¤ë¾Ð´é¤Ç¶á¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
