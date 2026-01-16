¿û¾ÂºÚ¡¹¡¡°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¥Ñ¥È¥«¡¼¾è¼Ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤ÂáÊá¤·¤Æ¡×¡Ö¤·¤«¤â±¿Å¾ÀÊ¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê25¡á¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿û¾Â¤¬°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÆü½ðÄ¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡Ç°´ê¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¾è¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Ç¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤ÂáÊá¤·¤Æ¡×¡Ö¤¤å¤ó¤¤å¤ó¡ÁÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¼è¤êÄ´¤Ù¤·¤Æ¡Á¡×¡Ö¤·¤«¤â±¿Å¾ÀÊ¤¸¤ã¤óww¡×¡Ö¤Ê¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢À©Éþ»Ñ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡ª¤½¤ìÈ¿Â§¤Ç¤·¤ç¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿û¾Â¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£20Ç¯¤Ë¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°47°Ì¤Ç½é¤Î¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Íâ22Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤ÈÌö¿Ê¡£23Ç¯¤ËNEC·Ú°æÂô72¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£4Æü´Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î±äÅÄ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£24Ç¯¤Ï¥·¡¼¥ÉÍî¤Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢25Ç¯¤Ï5·î¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¤·¥·¡¼¥ÉÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£