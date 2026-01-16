ChatGPT¤ËËÝÌõÀìÍÑµ¡Ç½¡¢²»À¼½Å»ë ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀïÎ¬¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤ë¤«
ÊÆOpenAI¤¬ChatGPT¤Ë¤è¤ëËÝÌõµ¡Ç½¡ÖTranslate with ChatGPT¡ÊChatGPT¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆËÝÌõ¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤à50°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¸À¸ì¤Î¼«Æ°¸¡½Ð¤ä¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÝÌõÊ¸¤Î¸ìÄ´¡¦É½¸½Ä´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏAndroid Authority¤¬ºÇ½é¤ËÊó¤¸¤¿¡£¸ø³«»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤ÇOpenAI¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¸³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ChatGPT Translate¤Ï¡¢¸½ºßÀìÍÑ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Êchatgpt.com/translate¡Ë¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£½¾Íè¤âChatGPT¤ÇËÝÌõ¤Ï²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆþÎÏÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È½ÐÎÏÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÊÂ¤Ù¤¿ËÝÌõÀìÍÑ¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆþÎÏ¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë´Ä¶¤Ç¤Ï²»À¼ÆþÎÏ¤â²ÄÇ½¡£¡Ö¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÉ½¸½¤Ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤Ë¡×¡Ö³Ø½ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ìÄ´¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
½ÐÎÏ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËËÝÌõÊ¸¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿µ¡Ç½ÀâÌÀ¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É²èÁü¤«¤é¤ÎËÝÌõ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¤Î¼ÁÌä¤äÉ½¸½Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎËÝÌõÀìÍÑµ¡Ç½¤¬ChatGPT¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
OpenAI¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë¡¢Apple¤Î¸µ¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤¬¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿´ë¶È¡Öio¡×¤òÇã¼ý¤·¡¢¡Ö¡Ê½¾Íè¤Î¡Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
The Information¤Ï1·î1Æü¡¢OpenAI¤¬2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¿·¤·¤¤²»À¼¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬²»À¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£OpenAI¤Ï¡¢²èÌÌÁàºî¤è¤ê¤â²»À¼¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹·²¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë1·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó´ØÏ¢¤Î¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëSmart Pikachu¤¬¡¢¼ª¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÉôµ¡Ç½¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ChatGPT Translate¤Ï¡¢OpenAI¤¬¿Ê¤á¤ë²»À¼½Å»ë¤ÎÀ½ÉÊ¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÝÌõ¤È¤¤¤¦´ðÈ×Åª¤ÊÍÑÅÓ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Hearing fresh detail on Openai "To-go" hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is "Sweetpea"On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home¡Ä https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF- ÃÒ·ÅÈé卡µÖ Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026
