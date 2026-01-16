¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û²³¶¹´Ö¤Ç¿¥ÅÄ¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤ËÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿º£ÀîµÁ¸µ(ÂçÄáµÁÃ°)¤È²È¿Ã¤¿¤Á20¿ÍÄ¶¤ò°ìµó¾Ò²ð
»þ¤Ï±ÊÏ½3Ç¯¡Ê1560Ç¯¡Ë5·î19Æü¡¢ÈøÄ¥¹ñ¤Ø¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿º£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤ÎÂç·³¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç´ñ½±¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¡£º£ÀîµÁ¸µ¤¬Æ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Îº£Àî²È¿Ã¤¿¤Á¤¬Àï¾ì¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ÇÆ¤»à¤·¤¿º£Àî²È¿Ã¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¤Ï¡¢²¿¿ÍÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ÇÆ¤»à¤·¤¿º£Àî²È¿Ã¤¿¤Á
·î²¬Ë§Ç¯¡Ö²³¶¹´Ö¹çÀï °ðÀîµÁ¸µÄ«¿ÃÄÄË×Ç·¿Þ¡×
Ä«ÈæÆà½¨Á§¡¦°æ°ËÄ¾À¹¡¦°ìµÜ½¡À§¡¦°Ã¸¶Ãé½Õ¡¦¹¾¿¬¿ÆÎÉ¡¦²¬Éô½½Ê¼±Ò¡¦²¬ÉôÄ¹Äê¡¦³÷¸¶»áÆÁ¡¦µ×Ìî»áÃé¡¦µ×Ìî½¡·Ð¡¦µ×Ìî¸µ½¡¡¦ºØÆ£ÍøÀ¡¡¦ÉÙ±Ê»áÈË¡¦Æ£»Þ»á½©¡¦¾¾°æ½¡¿®¡¦¾¾Ê¿ÃéÎÉ¡¦¾¾Ê¿À¯Ãé¡¦¾¾Ê¿Àµ¿Æ¡¦¾¾Ê¿½¡¼¡¡¦»°±ºµÁ½¢¡¦Í³ÈæÀµ¿®¡¦µÈÅÄ»á¹¥¡Ä¡ÄÅù
Ä«ÈæÆà½¨Á§¡Ê¤Ò¤Ç¤Î¤ê¡Ë
ÉôÂâ¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÄ«ÈæÆà½¨Á§¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
ÄÌ¾Î¤Ï¼ç·×½õ¡Ê¤«¤º¤¨¤Î¤¹¤±¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏÀè¿Ø¤Î»øÂç¾¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£µÁ¸µÆ¤»à¤ÎµÞÊó¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â»ý¤Á¾ì¤òÎ¥¤ì¤º¤ËÀïÆ®¤ò·ÑÂ³¡¢ÎÏ¿Ô¤¤ÆÆ¤»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æ°ËÄ¾À¹¡Ê¤¤¤¤ ¤Ê¤ª¤â¤ê¡Ë
ÄÌ¾Î¤ÏÆâ¾¢½õ¡Ê¤¿¤¯¤ß¤Î¤¹¤±¡Ë¡¢¿®Ç»¼é¡Ê¤·¤Ê¤Î¤Î¤«¤ß¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏÀè¿Ø¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢³èÌö¤¹¤ë¤â²È¿Ã16Ì¾¤È¶¦¤ËÆ¤»à¤·¤Þ¤¹¡£
°ìµÜ½¡À§¡Ê¤¤¤Á¤Î¤ß¤ä ¤à¤Í¤³¤ì¡Ë
»Ò¤Ë»ý½®¾ë¼ç¤òÃÛ¤¤¤¿°ìµÜ¸µ¼Â¡Ê¤â¤È¤¶¤Í¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°Ã¸¶Ãé½Õ¡Ê¤¤¤Ï¤é ¤¿¤À¤Ï¤ë¡Ë
ÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¤ë°Ã¸¶Ãé½Õ¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
ÄÌ¾Î¤Ï±¦¶á¡Ê¤¦¤³¤ó¡Ë¡£µÁ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢ÉðÍ¦¤ËÍ¥¤ì¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯Æ¤»à¤·¤Þ¤¹¡£
¹¾¿¬¿ÆÎÉ¡Ê¤¨¤¸¤ê ¤Á¤«¤è¤·¡Ë
ÄÌ¾Î¤ÏÌ±Éô¾¯Êå¡Ê¤ß¤ó¤Ö¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤¦¡Ë¡£º£Àî²È¤Î°ìÌç½°¤Ç¡¢²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏËÜÂâ¤ÇµÁ¸µ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¤ËÆ¤»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬Éô½½Ê¼±Ò¡Ê¤¸¤å¤¦¤Ù¤ñ¡Ë
²¬ÉôÄ¹Äê¤Î¿ÆÂ²¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
²¬ÉôÄ¹Äê¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤À¡Ë
²¬ÉôÄ¹Äê¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
ÄÌ¾Î¤Ï¹ÃÈå¼é¡Ê¤«¤¤¤Î¤«¤ß¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤Ïº¸È÷¤Î»øÂç¾¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê³Àï¤à¤Ê¤·¤¯Æ¤»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³÷¸¶»áÆÁ¡Ê¤«¤ó¤Ð¤é ¤¦¤¸¤Î¤ê¡Ë
½Ù²Ï¹ñ³÷¸¶¾ë¼ç¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¡£ÊÌÌ¾¤Ï»áÀ¯¡¢º£ÀîµÁ¸µ¤Î³°ÁÄÉã¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µ×Ìî»áÃé¡Ê¤¯¤Î ¤¦¤¸¤¿¤À¡Ë
º£ÀîµÁ¸µ¤Î±ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²³¶¹´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°¸þ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µ×Ìî½¡·Ð¡Ê¤¯¤Î ¤à¤Í¤Ä¤Í¡Ë
µ×Ìî¸µ½¡¤ÎÄï¤Ç¡¢²³¶¹´Ö¤Ç¤Ï·»¤È¤È¤â¤ËÀèË¯¤ËÂ°¤·¡¢Ê³Àï¤¹¤ë¤âÆ¤»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×Ìî¸µ½¡¡Ê¤¯¤Î ¤â¤È¤à¤Í¡Ë
¼êÀª¤òÎ¨¤¤¤ëµ×Ìî¸µ½¡¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
±ó¹¾¹ñµ×Ìî¾ë¼ç¡ÊÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¡Ë¡£ÊÌÌ¾¤Ïµ×Ìî½¡Ãé¡Ê¤à¤Í¤¿¤À¡Ë¤Þ¤¿¤Ïµ×Ç½¸µ½¡¡Ê¤¯¤Î¤¦¡Á¡Ë¤È¤â¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏÀèË¯¤òÌ³¤á¡¢¿¥ÅÄÊý¤ÎÀé½©µ¨Ãé¡Ê¤»¤ó¤·¤å¤¦ ¤¹¤¨¤¿¤À¡£Ç®ÅÄ¿ÀµÜÂçµÜ»Ê¡Ë¤òÆ¤¤Á¼è¤ëÉð¸ù¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºØÆ£ÍøÀ¡¡Ê¤È¤·¤º¤ß¡Ë
ÄÌ¾Î¤ÏÁÝÉô²ð¡Ê¤«¤â¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏËÜÂâ¤Ë½êÂ°¤·¡¢µÁ¸µ¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÆ¤»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ±Ê»áÈË¡Ê¤¦¤¸¤·¤²¡Ë
ÄÌ¾Î¤ÏÇìæÍ¼é¡Ê¤Û¤¦¤¤Î¤«¤ß¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤Ï°Ã¸¶Ãé½Õ¤Ø¤Î±ç·³¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê³Æ®¤à¤Ê¤·¤¯Æ¤»à¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£»Þ»á½©¡Ê¤¦¤¸¤¢¤¡Ë
ÄÌ¾Î¤Ï°Ë²ì¼é¡Ê¤¤¤¬¤Î¤«¤ß¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏÁ°È÷¤Î»øÂç¾¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ½¡¿®¡Ê¤à¤Í¤Î¤Ö¡Ë
¾¾°æ½¡¿®¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
ÄÌ¾Î¤Ï¸ÞÏºÈ¬Ïº¡Ê¤´¤í¤¦¤Ï¤Á¤í¤¦¡Ë¡¦º¸±ÒÌçº´¡Ê¤µ¤ñ¤â¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë¡£¤Þ¤¿Àµ¼°¤Ê´±¿¦¤È¤·¤ÆÆâ¾¢½õ¡Ê¤¿¤¯¤ß¤Î¤¹¤±¡Ë¤äÈ÷¸å¼é¡Ê¤Ó¤ó¤´¤Î¤«¤ß¡Ë¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÀîµÁ¸µ¤Î¶á½¬¤ä±ó¹¾¹ñÆóËó¾ë¼ç¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤òÎòÇ¤¤·¡¢À¾Êý±óÀ¬»Ø´ø´±¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²³¶¹´Ö¤Ç¤Ï¼êÀª200¤òÎ¨¤¤¤ÆËÜ¿Ø¤ÎÁ°È÷¤òÃ´Åö¡£¿¥ÅÄÀª¤Î´ñ½±¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ÏµÁ¸µ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¿Ø¤ØÃÚ¤»Ìá¤ê¡¢Ê³Àï¤·¤ÆÆ¤¤Á¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¾Ê¿ÃéÎÉ¡Ê¤¿¤À¤è¤·¡Ë
¾¾Ê¿À¯Ãé¤ÎÄï¤Ç¡¢²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏÉã¤Î¾¾Ê¿¿Æ¹¡Ê¤Á¤«¤Ò¤í¡Ë¤È¶¦¤Ë½Ð¿Ø¡£µÁ¸µ¤ò¼é¤ë¤¿¤á´ºÆ®¤¹¤ë¤â¡¢·»¤È¶¦¤ËÆ¤»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Ê¿À¯Ãé¡Ê¤Þ¤µ¤¿¤À¡Ë
Ä¹Âô¾¾Ê¿²ÈÂè7ÂåÅö¼ç¡£²³¶¹´Ö¤ÇÆ¤»à¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃäÃË¤Î¾¾Ê¿¹¯Ãé¡Ê¤ä¤¹¤¿¤À¡Ë¤¬²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£
¾¾Ê¿Àµ¿Æ¡Ê¤Þ¤µ¤Á¤«¡Ë
´Ýº¬ºÖ¹¶¤á¤ÎÀè¿Ø¤òÌ³¤á¤ë¾¾Ê¿Àµ¿Æ¤ÎÉôÂâ¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
ÂçÁð¾¾Ê¿²ÈÂè6ÂåÅö¼ç¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¤ÏÁ±»ÍÏº¡Ê¤¼¤ó¤·¤í¤¦¡Ë¡¦Á±Ê¼±Ò°Ó¡Ê¤¼¤ó¤Ù¤ñ¤Î¤¸¤ç¤¦¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤Ï¾¾Ê¿¸µ¹¯¡Ê¾¾²¼Þ«Ê¿¡ËÎ¨¤¤¤ëÊÌÆ°Ââ¤Ë½êÂ°¤·¡¢´Ýº¬ºÖ¹¶¤á¤ÇÀè¿Ø¤òÌ³¤áÆ¤»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Ê¿½¡¼¡¡Ê¤à¤Í¤Ä¤°¡Ë
µÜÀÐ¾¾Ê¿²ÈÂè4ÂåÅö¼ç¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¤Ï´îÊ¿¼¡¡Ê¤¤Ø¤¤¤¸¡Ë¡£¾¾Ê¿¹Ãé¡¦¾¾Ê¿¸µ¹¯¤Î2Âå¤Ë»Å¤¨¤¿ÎòÀï¤ÎÍ¦»Î¤Ç¤¹¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤ÏµÁ¸µËÜÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯Æ¤»à¤·¤Þ¤¹¡£
»°±ºµÁ½¢¡Ê¤è¤·¤Ê¤ê¡Ë
ÄÌ¾Î¤Ïº¸ÇÏ½õ¡Ê¤µ¤Þ¤Î¤¹¤±¡Ë¡£ÁêÌÏ»°±º»á¤ÎËöêã¤Ç¡¢ÈøÄ¥¹ñ³Þ»ûºÖ¤Î¼éÈ÷¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
Í³ÈæÀµ¿®¡Ê¤æ¤¤ ¤Þ¤µ¤Î¤Ö¡Ë
ÄÌ¾Î¤ÏÈþºî¼é¡Ê¤ß¤Þ¤µ¤«¤Î¤«¤ß¡Ë¡£½Ð¼«¤ÏÆÁ°ì¿§¾ë¼ç¡ÊÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¡Ë¤äÍ³Èæ¾ë¼ç¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ»á¹¥¡Ê¤¦¤¸¤è¤·¡Ë
ÄÌ¾Î¤ÏÉðÂ¢¼é¡Ê¤à¤µ¤·¤Î¤«¤ß¡Ë¡£²³¶¹´Ö¤Ç¤Ï·³Êô¹Ô¡Ê¤¤¤¯¤µ¤Ö¤®¤ç¤¦¡£¼«·³¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÌò¿¦¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µÁ¸µ¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ª¤ï¤ê¤Ë
½Ð¿Ø¤¹¤ë¿®Ä¹¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
º£²ó¤Ï²³¶¹´Ö¤Î¹çÀï¤ÇÆ¤»à¤·¤¿º£Àî²È¤ÎÉð¾¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢²¿¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤¿¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÈÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë²³¶¹´Ö¤Î·èÀï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
