¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖID.4¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖID.4 Pro¡×¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬286ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤¬545Nm¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¡¢²ÃÂ®ÀÇ½¤ò¶¯²½¡£¤µ¤é¤Ë150kWµéµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢Âç·¿²½¤µ¤ì¤¿12¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ーÅëºÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤È²÷Å¬À¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¡ÖID.4¡× ¤ò°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤·¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ÖID.4 Pro¡×¤ÎÅÅÆ°µ¡¤ÎÂçÉý¤Ê½ÐÎÏ¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ÀèÂå+82ps/+235Nm ¤È¤Ê¤ë¡¢286ps/545Nm ¤ËÅþÃ£ 150kWµé¤Î½¼ÅÅ¼õ¤±Æþ¤ìÇ½ÎÏÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖID.4 Lite¡×¡¢¡ÖID.4 Pro¡×¤Î½¼ÅÅ»þ´Ö¤òÃ»½Ì ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó½ãÀµ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖReady 2 Discover MAX¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥Þー¥Æ¥£¥ó ¥¶ー¥²)¤Ï¡¢MEB ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ÖID.¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó½é¤Î¥Õ¥ëÅÅÆ°SUV ¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖID.4¡×(¥¢¥¤¥Ç¥£ー¥Õ¥©ー)¤ò°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥óÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖID.4¡×¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÁö¤ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎSUV ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¾è°÷¤Ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ç²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖID.4¡×¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÀìÍÑ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥â¥¸¥å¥éー ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö ¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×(MEB)¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÅëºÜ¤Ë¤è¤ëÄ¹¤¤¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢Äã½Å¿´¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ê¥ä¥âー¥¿ー¥ê¥ä¶îÆ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤¬Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖID.4 Pro¡×¤ÎÅÅÆ°µ¡¤ÎÂçÉý¤Ê½ÐÎÏ¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢
ÀèÂå+82ps/+235Nm ¤È¤Ê¤ë¡¢286ps/545Nm ¤ËÅþÃ£
º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖID.4 Pro¡×¤ÎÅÅÆ°µ¡¤ËÂçÉý¤Ê½ÐÎÏ¸þ¾å¤¬·×¤é¤ì¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤¬ÀèÂå¤Î150kW(204ps)¤«¤é210kW/286ps¤Ø¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤¬310Nm ¤«¤é545Nm ¤Ø¸þ¾å¤·¡ÖID.4¡×¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®ÀÇ½¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
150kWµé¤Î½¼ÅÅ¼õ¤±Æþ¤ìÇ½ÎÏÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖID.4 Lite¡×¡¢¡ÖID.4 Pro¡×¤Î½¼ÅÅ»þ´Ö¤òÃ»½Ì
Ä¾Î®ÆþÎÏÅÅ¸»¤¬403V/250A¤«¤é403V/350A¤Ø¸þ¾å¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤ÎºÇÂç½¼ÅÅÅÅÎ®¤¬350A¤Ø¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢150kWµé¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó½ãÀµ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¡ÖReady 2 Discover MAX¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷
½¾Íè¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖID.4 Pro¡×¤Ë¤Î¤ßÉ¸½àÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó½ãÀµ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖReady 2 Discover MAX¡×¤¬Á´¥°¥ìー¥É¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¥µ¥¤¥º¤¬10¥¤¥ó¥Á¤«¤é12¥¤¥ó¥Á¤Ø³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ëÇ§À¤äÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤È¤È¤â¤Ë¤Ò¤È¥¯¥é¥¹¾å¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥âー¥É¥»¥ì¥¯¥¿ー¤Î·Á¾õ¤ÈÅëºÜ°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼çÍ×½ô¸µÉ½¸òÎ®ÅÅÎÏÎÌ¾ÃÈñÎ¨¤ª¤è¤Ó°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿»î¸³¾ò·ï¤Ç¤ÎÃÍ¤Ç¤¹(¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¿³ººÃÍ)¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î»ÈÍÑ´Ä¶(µ¤¾Ý¡¢½ÂÂÚÅù)¤ä±¿Å¾ÊýË¡(µÞÈ¯¿Ê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑÅù)¡¢À°È÷¾õ¶·(¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µÅù)¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÍ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Áö¤êÊý¤ä»È¤¤Êý¡¢»ÈÍÑ´Ä¶Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ÒÂ³²ÄÇ½µ÷Î¥¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ WLTC ¥âー¥É: »Ô³¹ÃÏ¡¢¹Ù³°¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î³ÆÁö¹Ô¥âー¥É¤òÊ¿¶ÑÅª¤Ê»ÈÍÑ»þ´ÖÇÛÊ¬¤Ç¹½À®¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÁö¹Ô¥âー¥É¤Ç¤¹¡£ »Ô³¹ÃÏ¥âー¥É: ¿®¹æ¤ä½ÂÂÚÅù¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÈæ³ÓÅªÄãÂ®¤ÊÁö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿¥âー¥É¤Ç¤¹¡£ ¹Ù³°¥âー¥É: ¿®¹æ¤ä½ÂÂÚÅù¤Î±Æ¶Á¤ò¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Ê¤¤Áö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿¥âー¥É¤Ç¤¹¡£ ¹âÂ®Æ»Ï©¥âー¥É: ¹âÂ®Æ»Ï©Åù¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿¥âー¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¼çÍ×ÁõÈ÷°ìÍ÷É½
¡ü : É¸½àÁõÈ÷ - : ÀßÄê¤Ê¤·
*1 ETC ¼ÖºÜ´ï¤Ï¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸Â¦¤Î¥Ò¥åー¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¶á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾ÅëºÜ¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ETC¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤Î²»À¼°ÆÆâ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ Áö¹Ô»þ¤ÎÁû²»Åù¤Ë¤è¤ê°ÆÆâ¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*2 ¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£µ¡Ç½¡ÉApp-Connect¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CarPlay.¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³µ¡Ç½¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
