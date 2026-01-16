¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ßー¡×½Ð±é¤ÎÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ª±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¡¡ÊÝ¼á¶âÌó790Ëü±ß¡¢²áµî¤ËÂáÊáÎò¤â
¡¡ÇÐÍ¥¥ー¥Õ¥¡ー¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¡Ê59¡Ë¤¬¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢±¿Å¾¼ê¤ò²¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÉã¥É¥Ê¥ë¥É¤µ¤ó¤ËÊú¤«¤ì¤ë¥ー¥Õ¥¡ー
¡¡NBC¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Ï1·î12Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)Ì¤ÌÀ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥ÈÂçÄÌ¤ê¤È¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹ÄÌ¤êÉÕ¶á¤ÇÈ¯À¸¡£·Ù»¡¤Ï¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤¬±¿Å¾¼ê¤ò¹¶·â¤·¡¢¶¼Ç÷¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾¼ê¤Ë°åÎÅ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ê¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ー¥Õ¥¡ー¤Ï¸áÁ°4»þº¢¤Ë¹´ÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó790Ëü±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÄîÆü¤Ï2·î2Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÍý¿Í¤ÏNBC¥Ë¥åー¥¹¤Î¼èºà¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ー¥Õ¥¡ー¤ÎÂáÊáÎò¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤ÈÊÝ¸î´Ñ»¡°ãÈ¿¤Ç48Æü´Ö¤Î·ºÌ³½êÀ¸³è¤ò·Ð¸³¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ÚºáÍÆµ¿¤Ï¸å¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿2020Ç¯¤Ë¤Ï°ãË¡U¥¿ー¥ó¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ー¥Õ¥¡ー¤ÏÇÐÍ¥¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤Î¥·¥ãー¥êー¡¦¥À¥°¥é¥¹¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡£±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ßー¡×¡Ê1987Ç¯¡Ë¤ÎÉÔÎÉ¥°¥ëー¥×¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥¨ー¥¹¡¦¥á¥ê¥ëÌò¤ä¥É¥é¥Þ¡Ö24-TWENTY FOUR-¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢ーÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë