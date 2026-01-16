5¼ïÎà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¤Û¤É¤è¤¤Çß¤Î»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹²Û»Ò¡ÖÌ£¤´¤Î¤ß¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü(²Ð) Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§5¥«·î
¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¤Ï¡¢Çß¤·¤½É÷Ì£¤Î¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä²Û»Ò¤äÊÆ²Û¡¢¾®µû¤Ê¤É5¼ïÎà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ìÂÞ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Çß¤·¤½¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
1ÂÞ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º
ÆâÍÆÎÌ¤Ï40g¤Ç¡¢1ÂÞ¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÃãÀÁ¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö40gÌ£¤´¤Î¤ßÇß¤·¤½É÷Ì£¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
