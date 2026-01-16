¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥é¥¶¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢³¤³°¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡ÖPASEO¡×¤òÈ¯Çä
¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥é¥¶¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢³¤³°¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡ÖPASEO¡Ê¥Ñ¥»¥ª¡Ë¡×¤ò1·î19Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤Î¼«Í³ÅÙ¤ÈÎ¹¹ÔÂå¶â¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ä¥¢¡¼¤Î°Â¿´´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÎ¹¹ÔÂå¶âÊÑÆ°·¿¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤È¤â¤È¤ËÈ¯Çä¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤äºÂÀÊ¥¯¥é¥¹¡¢ÅÔ»Ô¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤ÅÔ»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢±äÇñ¤ä¸½ÃÏ¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼¡¢Å´Æ»¡¢¥Ð¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡¢¶õ¹ÁÁ÷·Þ¤Ê¤É¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡£´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Ï3Çñ5Æü¤Ç¡¢ºÇÂç30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤Ç¤¤ë¡£
3·î¤«¤é10·î½ÐÈ¯Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¹Ô¤¤Î¾¦ÉÊ¤òÀßÄê¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ä¥¥ã¥ó¥×¡õ¥ª¡¼¥×¥óÀï´ÑÀï¥³¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥é¥¶¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢JTB¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°¸Ä¿ÍÎ¹¹ÔÀìÌçÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡£