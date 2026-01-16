1·î16Æü¤Ï¡Ö¶Ø¼ò¤ÎÆü¡×¡¡¶Ø¼ò¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¤ª¼ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ï
¡Ö1·î16Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡Ö¶Ø¼ò¤ÎÆü¡×¡£1920¡ÊÂçÀµ9¡ËÇ¯1·î16Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç¡Ö¶Ø¼òË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¶Ø¼ò¤ÎÆü¡×¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈºáËÉ»ß¤Î¤Ï¤º¤¬¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿
Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥ÈÇÉÀ¶¶µÅÌ¡Ê¥Ô¥å¡¼¥ê¥¿¥ó¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÈÈºá¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢20À¤µª½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ë°ìÉô¤Î½£¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶Ø¼òË¡¡×¤ò¹ç½°¹ñÁ´ÅÚ¤Ç»Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶Ø¼òË¡¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤â¤Î¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁÁ´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤¤äÈÎÇä¡¢±¿ÈÂ¡¢Í¢½ÐÆþ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡×¤â¤Î¤Ç¡¢°¦°û¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼òÎà¤ÎÄó¶¡¼ÔÂ¦¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¼ò¤Ï°û¤ó¤Ç¤â°û¤Þ¤ì¤ë¤Ê¡ª¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¿Í¤´Ãí°Õ¤ò¡ª¡ÊphotoAC¡Ë
¡Ö¶Ø¼òË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢°ûÎÁÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦Í¢Á÷¤¬Á´ÌÌ¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¼Á¤Î°¤¤Ì©Â¤¼ò¤¬½Ð²ó¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌ©Çä¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥«¥Ý¥Í¡Ê1899¡Á1947Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥®¥ã¥ó¥°¤¬ÂæÆ¬¡£¤«¤¨¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ä¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤Î½Ð¸½¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¶Ø¼òË¡¡×¤Ï1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯12·î¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ¼«Í³¤µ¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢°Ë¡¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¶Ø¼òË¡¡×¤â¡¢°¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ©Í¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤ª¼òÊ¸²½¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥À»º¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥«¥ê¥Ö¤Î¥é¥à¼ò¡¢ÆîÉô¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¥Æ¥¡¼¥é¡¢¤Þ¤¿²ø¤·¤²¤Ê¼ò¤Ë¥È¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥½¡¼¥À¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¤Ê¤É¤òº®¤¼¤Æ¸íËâ²½¤¹¤³¤È¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÔ¼«Í³¤µ¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¤Îí÷¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¼ò¤Ï³Ú¤·¤¯°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤½¤·¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¤ÏµÙ´ÎÆü¤ò¡ÊphotoAC¡Ë
1·î16Æü¤Ï¡Ö¶Ø¼ò¤ÎÆü¡×¡£¤ªÀµ·î¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¡¢¤ªÀµ·î¤¬²á¤®¤¿¤Î¤Ë¿·Ç¯²ñ¤Ê¤É¤Þ¤À¤Þ¤À´ÎÂ¡¤¬Ë»¤·¤¤Êý¡¢¶Ø¼ò¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¤»¤á¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖµÙ´ÎÆü¡×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡ª´ÎÂ¡¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¸å¤Î1ÇÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª