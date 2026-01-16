69ºÐ¤ÎÉ×¤ÏÎÀ¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£75ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¼õµë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¤â¤é¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ï·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼õ¤±¼è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·«¤ê²¼¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·«¤ê²¼¤²´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ò¤È·îÅö¤¿¤ê0.7¡óÁý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¡¢75ºÐ¢¨¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Ç84¡óÁý³Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¼ÏÂ27Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢·«¤ê²¼¤²¤Î¾å¸ÂÇ¯Îð¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç
¤¿¤À¤·¡¢Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢´ðËÜ·î³Û¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î·î³Û¡Ë¤ÈÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ê·î¼ý¤Ê¤É¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ë¤¬51Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤¬Á´³Û¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·É×¤ÎµëÍ¿¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Èºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÇÁ´³Û¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤·¤Æ¤âÁý³Û¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ç»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ç¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É×¤¬75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ÎÇ¯¶â¤Î¼õ¼è³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼÷Ì¿¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢º£¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤âºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÇÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¤ÎÎ¾Êý¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÀè¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤«¡¢Ç¯¶â¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÇÇ¯¶â³Û¤Î»î»»¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
