Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂçºå¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¤«¤ï¤¤²á¤®¤ëÂçºå¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡©¡ª¥¿¥³æÆÂÀ¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¡¢À¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¥¿¥³¤µ¤óÈ¯¸«¡×¡Ö¤¿¤³¤Ã¤Ô¡¼²Ä°¦¤¤¡¼¡ª¡ª¡ª½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤À¤è¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÖÂçºå¡×ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçºå¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤¤¥¿¥³¤òÌÏ¤·¤¿¤«¤Ö¤êÊª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ2025Ç¯11·î¤è¤ê¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¡£2026Ç¯1·î15Æü¡Á18Æü¤Þ¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
