¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¡ºù¼ù¥ë¥¤¤È¤Î¡È20Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¤Ë¡Ö¤ª¼Ì¿¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃç´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Í¡Á¡×
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê65¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿ºù¼ù¥ë¥¤¡Ê56¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶Ë°º×¡¡ÈÓÅçÄ¾»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡À¾ÏÆ¤ß¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¡ºù¼ù¥ë¥¤¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ê¡©¤Þ¤¿¡¢°¦¤Ë¤¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¤äºù¼ù¤È¶Ë°Æ±ÌÁ¤Ç»£¤Ã¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥×¾¾ËÜÎ¨¤¤¤ë¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Ïº£Ç¯¡¢·ëÀ®40¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¡¢11Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì1stRING¤Ç¡Ö¶Ë°º×¡×¤ò³«ºÅ¡£ÈÓÅç¤äºù¼ù¤é¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¼Ì¿¿¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÃç´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤à¤«¤·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¶Ë°¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤ê²Ä°¦¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£