ÊÆ¡¦¥¤¥é¥ó¤Î¶ÛÄ¥¡¢ÏÑ´ß½ô¹ñ¤¬³°¸ò¤Ç´ËÏÂ»î¤ß¤ë¡¡Åö¶É¼Ô
¡ÊCNN¡Ë¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤¬·³»ö¹ÔÆ°¤ò¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ö¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÏÑ´ß¥¢¥é¥Ö4¥«¹ñ¤¬¤³¤Î3Æü´Ö¡¢³°¸ò¤Ç»öÂÖ¤ÎÄÃÀÅ²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Åö¶É¼Ô¤¬15Æü¤ËCNN¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Åö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È·ÐºÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥é¥ó¼þÊÕÃÏ°è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¡¢¹¶·â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
Åö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î³°¸òÀ¯ºö¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÏÑ´ß¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Î¼çÍ×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
4¥«¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÏÑ´ß¥¢¥é¥ÖÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ë¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢ÏÑ´ß¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
4¥«¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤È¡¢¹ÈÏ¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔ°ÂÄê²½¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤·³»ö¹ÔÆ°¤Î²óÈò¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿³°¸òÅØÎÏ¤¬ÄÃÀÅ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¼çÍ×Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ç¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÃç²ðÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢Æ±¹ñ¤Î¹³µÄ¼Ô¤Ë¡Ö»Ù±ç¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Ë¤Ï¡Ö»¦³²¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¹´Â«¤·¤¿¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î½è·º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î³ÎÌó¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£