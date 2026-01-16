Â¹¤Î¿Ê³Ø½Ë¤¤¤ËÁÄÉãÊì¤¬¡Ö4Ç¯´Ö¤Î³ØÈñ¤ÎÂ¤·¤Ë200Ëü±ß¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï¡Ö³ØÈñ¤Ê¤éÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁ´³ÛÈó²ÝÀÇ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â£Í¿ÀÇ¤Î´ðËÜ¥ëー¥ë¤Ï¡Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¡×
¤Þ¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºâ»º¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÂ£Í¿³Û¤Î¹ç·×¤«¤é110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤¿³Û¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÇ¯´Ö110Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸¿Í¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ë200Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï200Ëü±ß－110Ëü±ß¡á90Ëü±ß¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÂ£Í¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´ðËÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¥ëー¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÈñ±ç½õ¤Ç¤â¡È¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ£Í¿¡É¤¹¤ë¤È²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
ÁÄÉãÊì¤¬Â¹¤Ë¡Ö200Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¶â¤ÇÅÏ¤¹¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÎÂ£Í¿¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬¶µ°éÈñ¤Î¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤ËÁ´³Û¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇË¡¾å¤ÏÂ£Í¿¼Ô¤«¤é¼õÂ£¼Ô¤Ø¤ÎÌµ½þ¤Îºâ»º¼èÆÀ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¾¤ËÁÄÉãÊì¤«¤éÂ¹¤Ë200Ëü±ß¤¬1ÅÙ¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀ©ÅÙ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä³Û¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤ÎÌÜÅª¤¬³ØÈñ»Ù±ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ëー¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ±½ã¤Ë¡Ö¶µ°éÈñ¤À¤«¤éÈó²ÝÀÇ¡×¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡ÊÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤¬¤¢¤ë
¶µ°éÈñÌÜÅª¤ÎÂ£Í¿¤òÈó²ÝÀÇ¤Ë¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡Ö¶µ°é»ñ¶â°ì³çÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁÄÉãÊì¤äÎ¾¿Æ¤Ê¤É¤ÎÄ¾·ÏÂºÂ°¤«¤é¡¢¶µ°é»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë°ìÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õÂ£¼Ô¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¶µ°é»ñ¶â¤ÎÀìÍÑ¸ýºÂ¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ø»ñ¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤Ï¡¢¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¤È¤·¤ÆºÇÂç1500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ø¹»Åù¤Ë»ÙÊ§¤¦¼ø¶ÈÎÁ¤äÆþ³Ø¶â¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢200Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤ÏÈó²ÝÀÇ¤ÇÂ£Í¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶µ°é»ñ¶â´ÉÍý·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤äÀìÍÑ¸ýºÂ¤Î³«Àß¤È¿½¹ð¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù½Ð¤·¤¿¶µ°éÈñÍÑ¤Ë±þ¤¸¤ÆÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤Î¾ÚÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°é»ñ¶â°Ê³°¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÀÇÀ©¾å¡ÖÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÄ¾ÀÜ»Ù½Ð¤µ¤ì¤¿¶âÁ¬¡×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¥ëー¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ£Í¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¤ÎÍú¹Ô¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë»Ù½Ð¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÁÄÉãÊì¤âÄ¾·ÏÂºÂ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¹¤Î¶µ°éÈñ¤ÎÉéÃ´¤òÉÞÍÜ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤ÎÈó²ÝÀÇ°·¤¤¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÅÔÅÙ¤ËÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁÄÉãÊì¤¬³ØÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤³Ø¹»¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤ËÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¦·Á¤Ç±ç½õ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ¬Í×¤ÊÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¸½¶â¤ò¼êÅÏ¤·¤ÆÍÂ¶â¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÞÍÜµÁÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÈó²ÝÀÇ°·¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á Á´³ÛÈó²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
É×¤¬¡Ö³ØÈñ¤Ê¤éÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¤ÎÆÃÎã¤äÉÞÍÜµÁÌ³¤Ë´ð¤Å¤¯Èó²ÝÀÇ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤»¤ºÃ±¤Ë¸½¶â¤òÂ£Í¿¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢200Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆÃÎã¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°ÏÆâ¤ÇÏÅ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¿½¹ð¼êÂ³¤¤ä¶µ°é»ñ¶â¤ÎÀìÍÑ¸ýºÂ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÀ©ÅÙÆâÍÆ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
