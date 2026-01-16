¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¥·ー¥º¥ó3¤Þ¤â¤Ê¤¯»£±Æ³«»Ï ¨¡ Âç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡¢Áá¤¯¤â¿Ê¹Ô
¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¡Ê2022-¡Ë¤Ï¥·ー¥º¥ó1¤«¤é¥·ー¥º¥ó2¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó3Ç¯¤Î¶õÇò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó3¤ÏÈæ³ÓÅªÁá¤¯ÅþÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥£¥à¡¦¥Ðー¥È¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤ÎÄ¹½÷¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡Ê¥¸¥§¥Ê¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯°Û¿§¤Î³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥êー¥É¥é¥Þ¡£
¥·ー¥º¥ó1¤«¤é¥¿¥¤¥éー¡¦¥¬¥ë¥Ô¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥Ï¥ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¥·ー¥º¥ó3¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£»£±Æ´ü´Ö¤Ï¡Ö7～8¥ö·î¡×¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ê¥ó¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥·ー¥º¥ó2¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥À¥Ö¥ê¥ó¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥·ー¥º¥ó1¤Ï¡¢±Ñ¸ì¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ1½µ´Ö¤Ç¤ÎºÇÂ¿»ëÄ°»þ´Ö¤ò¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¥·ー¥º¥ó5¤Î½é²ó4ÏÃ¤¬¿·µÏ¿¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢Áá¡¹¤Ë¥·ー¥º¥ó2¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ½ºî¤¬ÃæÃÇ¤·¡¢ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£
¥É¥¥ー¥Ï¥ó¤ÎÈ¯¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¥·ー¥º¥ó3¤Ï2026Ç¯Æâ¤Ë»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢2027Ç¯Ãæ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Ë¶¦Æ±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤Î¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥´¥Õ¤È¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ß¥éー¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó3¤ÏÁ°2ºî¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁ´8ÏÃ¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿ー¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥·¥êー¥º¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¥·ー¥º¥ó1¡¦2¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
