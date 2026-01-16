ÀïÁè±Ç²è¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡Ø¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Ù¤ò´Ñ¤ë¤«¡© ¨¡ ¡ÖÃÏ¹ö¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ëí´í°¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤Û¤É¤Î¾×·â¡×
¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤Î⽇¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î⻤ºÍ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬ー¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤¬¡¢¸µ⽶·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¥ì¥¤¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ¤ò¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¨¡¨¡¡£A24À½ºî¡Ø¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Ù¤¬1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
2006Ç¯¡¢¥¤¥é¥¯¡£¥¢¥á¥ê¥«·³ÆÃ¼ìÉôÂâ8Ì¾¤Î⼩Ââ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¤Î´í¸±ÃÏÂÓ¡¦¥é¥Þ¥Ç¥£¤Ç¡¢¥¢¥ë¥«¥¤¥À´´Éô¤Î´Æ»ë¤ÈÁÀ·â¤ÎÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤âÁá¤¯»öÂÖ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿Å¨Ê¼¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÇÆÍÇ¡Á´⾯¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£È¿ÍðÀª⼒¤Ë´°Á´Êñ°Ï¤µ¤ì¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¡£µß½õ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¸½¾ì¤ÏÃÏ¹ö¤È²½¤¹¡£
部隊の指揮をとることを躊める者、本部との通信を断つ者、悲鳴を上げる者……。負傷した仲間をひきずり、放心状態の隊員たちに、さらなる銃弾が降り注ぐ。部隊は逃げ場のないウォーフェア(=戦闘)から、いかにして脱出できるのか。
¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤Î⽇¡Ù¤Ç¹ñ²È¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÈÆâÀï¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¡¢µÄÏÀ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬ー¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤¬ËÜºî¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ì¥¤¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿⽶·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ±Ë¦¤ÎÊ¼⼠¤¿¤Á¤Ë¤âÅ°Äì¤·¤¿Ê¹¤¼è¤ê¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¶Ë¸Â¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤ÄµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þー¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥Ýー¥ë¥¿ー¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥¸¥ç¥»¥ÕŽ¥¥¯¥¤¥ó¡¢¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Î¥³¥º¥â¡¦¥¸¥ãー¥ô¥£¥¹¡¢¡Ø¥á¥¤¡¦¥Ç¥£¥»¥ó¥Ðー ¤æ¤ì¤ë¿¿¼Â¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥á¥ë¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¼¡Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥¿ー¤¿¤Á¡£»£±Æ3½µ´ÖÁ°¤«¤é¸µÆÃ¼ìÉôÂâ¥á¥ó¥Ðー¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë⼯Äø¤ò¼ÂºÝ¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤È»ÅÍÍ¤Ç³Ø¤ó¤À¡£
¡ÈÀï¾ì¤½¤Î¤â¤Î¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹⼤¤ÊÉßÃÏ¤Ë¥¤¥é¥¯»Ô³¹ÃÏ¤Î⼀Éô¤ò´°Á´¤ËºÆ¸½¡£ËÜÊª¤ÎÇúÈ¯Êª¤ò¥»¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢¥«¥Ã¥È¤ò¤«¤±¤ºÊ£¿ô¥«¥á¥é¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¡¢¾ï¼±³°¤ì¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ½ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
通常は監督から出される配優への指示出しも、指揮官役のウィル・ポールターやチャールズ・メルトンに任せられるなど、その実戦形式は細部まで徹底。フィクションでは描きえない "戦争そのもの"を圧倒的なリアリティでスクリーンに出現させ、海外では「映画史上最も臨場感のある戦闘再現」「地獄を描くことに躊躇がない」「神経をすり減らすほどの衝撃」と絶賛された。
±Ç²è¡Ø¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÀï¾ì¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¡¢95Ê¬´Ö¤Î¶Ë¸Â±Ç²èÂÎ¸³¤À¡£