ËÌÀî·Ê»Ò±é¤¸¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼±Ä¶È¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤Ë¼ó¤Ã¤¿¤±¡ª¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡×
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢Éý¹¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡£ºòÇ¯¤Ï11·î¸ø³«¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¤Î¼ç±é¤ä¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Î±éµ»¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤â¡¢É×¤ÎDAIGO¤È¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Â¿ºÌ¤ÊÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤¹ËÌÀî¤Î½Ð±éºî¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÌò¤ò±é¤¸¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡×¡£ËÜºî¤ÇËÌÀî¤¬Ê±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥³¡¼ÉÔÆ°»º¿·½É±Ä¶È½ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»°¸®²ÈËüÃÒ¡£¡Ö»ä¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤²È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼±Ä¶È¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¼¡¡¹¤ËÊª·ï¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤·²áµî¤Î¤Ä¤é¤¤ÂÎ¸³¤Î¤»¤¤¤«¡¢ËüÃÒ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¦¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢²È¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤ó¤ÊËüÃÒ¤òËÌÀî¤Ï¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£É½¾ð¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤Î¥·¡¼¥ó
ËüÃÒ¤ÏÊª¸ì¤ÎºÇ½é¤Ë¡¢¿·½É±Ä¶È½ê¡¦ÇäÇãÃç²ð±Ä¶È²Ý¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ°ÛÆ°¤·¤Æ¤¯¤ë¡£½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¿²ÝÄ¹¡¦²°ÂåÂç(ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë)¤Ë¡¢Ä«Æü¤ÎµÕ¸÷¤ÎÃæ¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¸«³«¤«¤ì¤¿Æ·¡¢Íä¤ß¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ë¤Ï°Ò°µ´¶¤µ¤¨³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤À¡£²ÝÄ¹¤¬Çä¤ê¤¿¤¤Êª·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡Ö¤¯¤ï¤Ã¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î²È¡¢»ä¤¬Çä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¦¡£ÉáÃÊ¤ÎÆ°ºî¤Ï¥¥Ó¥¥Ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢»ëÀþ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡£²È¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î±Ä¶È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤µ¤¨¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËüÃÒ¤Î¸ÄÀ¤ò¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢ËÌÀî¤Î±éµ»¤Î½¨°ï¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î´¶¾ðÉ½¸½¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂè2ÏÃ¡¢²È¤òÇä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤Î²È¤Ç²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤¬ÌÄ¤Ã¤¿»þ¡¢É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡Ö²Ð»ö¤À¡¼¡×¤È¶«¤Ö»Ñ¤ä¡¢Âè4ÏÃ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤È¤Î±ã²ñ¤Ç¡¢ÌµÉ½¾ð¤«¤Ä¹Å¤¤Æ°ºî¤Ç¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤ë»Ñ¤â¡¢°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤â¡¢ËÌÀî¤¬´¶¾ðÉ½¸½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ËüÃÒ¤ËÅ°¤·¤Æ±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤Î¤À¡£
¢£´¶¾ðÉ½¸½¤Î¶Ï¤«¤ÊÊÑ²½¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÀäÌ¯¤Ê±éµ»
ËüÃÒ¤¬¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç°å»Õ¤ÎÉ×ÉØ¤ËÊª·ï¤òÁ¦¤á¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¡»»¤¢¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤´¤¯¤´¤¯¶Ï¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢¸ýÊÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍî¤Á¤¿...¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÒì¤¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤«¤Ë´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¤Þ¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²°Âå¤ËÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤¼¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤âÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Æ±»þ¤ËËüÃÒ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»°¸®²ÈËüÃÒ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÈÊª¸ì¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
ÆñÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ëËüÃÒ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼êÏÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËüÃÒ¤Î²áµî¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤ÏÁ´ÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÇËÌÀî¤Ï¡¢Âè90²ó¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤âºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÀî¤Î±éµ»¤È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
ÊüÁ÷¾ðÊó
²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î18Æü(Æü)11:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·à¾ì(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¡ÀéÍÕÍºÂç¡¡¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡ÎëÌÚÍµ¼ù¡¡¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¡ËÜÂ¿ÎÏ¡¡/¡¡±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡¡/¡¡³á¸¶Á±¡¡ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë