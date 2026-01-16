¡Öwalk tall¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡ÈÊâ¤Êý¡É¤òÉ½¤¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öwalk tall¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤¯¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öwalk tall¡×¤Ï¡¢¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄÉ½¸½¡£
³°¸«Åª¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿ÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÖNo matter what happens, walk tall and believe in yourself.¡×
¡Ê¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶»¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ê¤µ¤¤¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô