À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é°ìÅÙ¤â¡Ö¹ñÌ±¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡ÖÌµ¹ñÀÒ¡×¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤¤ë¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÆñÌ±¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤·¤«ÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤ºÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢Ï«¤ÎÆ»¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÉÔ°Â¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊª¸ì¤Î¼çÌò¤È¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äÀ¯ºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¡Öº£¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃÓÈø ¿°ì¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡Ž¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¡Ù¡Ê£²£¶Ç¯£±·î£²£²ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10ºÐ»ù¤ÎÌ´¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÈÌµ¹ñÀÒ¡É¤ÎÊÉ
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë½»¤à¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Î¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¥«¥¤¥ó¡Ê10¡Ë¤ÎºÇ¶á¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡ÖÀ¤³¦¾ðÀª¡×¤À¡£2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë²È¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤À¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡Ö²òÀâ¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥óºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ï¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¯¼£²È¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥á¥Ã¥«¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡£YouTube¤Î±Ñ¸ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëå¤Î¾®2¤Î¥ê¥ó¡Ê7¡Ë¤â¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÉã¿Æ¤Î¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÇ÷³²¤µ¤ì¡¢2007Ç¯¤ËÆüËÜ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¿¡£ÆñÌ±¿½ÀÁ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢3²óÉÔÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½¤Ç¤â°ì¿³¤ÇÇÔËÌ¡£¹µÁÊ¤·¤¿·ë²Ì¡¢24Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¹âºÛ¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÆñÌ±¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¼Â¤Ë17Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ¹¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÆñÌ±¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤²¾ÊüÌÈ¤Ç¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Æ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸©³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤¬¤¤¤Þ¤âÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìµ¹ñÀÒ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¥«¥¤¥ó¤È¡¢Ëå¤Î¾®2¤Î¥ê¥ó¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñÀÒ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÀÒ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÀÒ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëº§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤À¡£
¡Ö¹ñÀÒ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ì¿ÍÁ°¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤À¤±¤É¿Í´Ö¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¿´¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¼Â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤È¹ÔÀ¯¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¿·¤¿¤ÊÈá¤·¤ß¤òºÆÀ¸»º¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¡×¹ñÀÒ¤Î¤Ê¤¤Ì±Â²
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ï135¤ÎÌ±Â²¤¬½»¤à¤È¤·¤Æ¡¢1982Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿¹ñÀÒË¡¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¡Ö¹ñÌ±¡×¡Ö½à¹ñÌ±¡×¡Öµ¢²½¹ñÌ±¡×¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢Ë¡Åª¤Ê¸¢Íø¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÊ¬Îà¤»¤º¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤¤¿¡ÖÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¡×¤È°·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö¹ñÌ±ÅÐÏ¿¾Ú¡×¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤âÀ¯ÉÜ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÃæÅù¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤â´ðËÜÅª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ê©¶µÅÌ¤¬¼çÎ®¤Î¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Î¿Í¡¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÏÈà¤é¤¬Îò»ËÅª¤Ë¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤«¤éÉÔË¡¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÍè¤¿¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÆÃ¤Ë¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÆîÀ¾Éô¤Î¥é¥«¥¤¥ó½£¤Ç¤Ï¡¢·³¤¬²á¹ó¤Ê¥í¥Ò¥ó¥®¥ãÇ÷³²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï·³¡Ê¼£°ÂÉôÂâ¡Ë¤Ë¤è¤ë½»Âð¤ÎÊü²Ð¤äÅ¹ÊÞÇË²õ¡¢Ìµº¹ÊÌ»¦¿Í¡¢¶¯´¯¤Ê¤É¤¬¹ÈÏ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢100Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤¬¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Î²ÈÂ²¤Ï¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤¬1ºÐÈ¾¤Î»þ¤Ë¡¢¥é¥«¥¤¥ó¤ÎÂ¼¤ò½Ð¤¿¡£·³¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ü¡¼¥È¤Ë±£¤ì¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂçÅÔ»Ô¤Î¥ä¥ó¥´¥ó¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥ä¥ó¥´¥ó¤Ç¤â¸·¤·¤¤º¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤ÎÈ©¤Î¿§¤ÏÇ»¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ø¥«¥é¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤¬ÏÅÏ¨¤òÌò¿Í¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤»¤Æ¤ä¤Ã¤È¹â¹»¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
20Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È·³»öÀ¯¸¢¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤ë±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ±¼ç²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤â¹ñÌ±¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤À¡£
2003Ç¯¤Ë·³»öÀ¯¸¢¤¬¡¢ÃÏÊý»ë»¡Ãæ¤Î¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼¤ò¹´Â«¤·¤¿»þ¤Ï¡¢À¯¸¢¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÂáÊá¤µ¤ìË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï10Ëü¿Í¤ÎÁÎÎ·¤¬·³À¯¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¥Ç¥â¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹°æ·ò»Ê¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿Ì±¼ç²½±¿Æ°¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ»ÔÆâ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Ï¡¢¥ä¥ó¥´¥ó»ÔÆâ¤ÎÆ»¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÎÎ·¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤ÆÆ¨¤¬¤¹Ìò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë10¿Í°Ê¾å¤ÎÁÎÎ·¤ò¾è¤»¤Æ¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼£°ÂÉôÂâ¤«¤éÉ¬»à¤ËÆ¨¤²¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡¢Æ»¤ò´Ö°ã¤¨ÂÞ¾®Ï©¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¿·ü¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¸å¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤«¤é±£¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í§Ã£¤Î²È¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¿ô¥õ·î²á¤´¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÂ¿³Û¤ÎÏÅÏ¨¤òÌò¿Í¤ËÊ§¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Ë¼èÆÀ¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤ÏÆüËÜ¤ËÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
·ëº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÍÀ¸
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶ìÆñ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Ï07Ç¯¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¤¬Æþ¹ñ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢»ØÄê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¿ôÆüÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤È²òÊü¤µ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÃÄ»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¹©¾ì¤ÇÆ¯¤½Ð¤¹¤¬¡¢µ¡³£¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æº¸¼ê¤Î1ËÜ¤Î»Ø¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆñÌ±¿½ÀÁ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢2013Ç¯¤Ë2²óÌÜ¤Î¿½ÀÁ¤ÎÉÔÇ§Äê¤¬³ÎÄê¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤â¼º¤¤²¾ÊüÌÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1¥õ·îÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤êÌ¾¸Å²°Æþ´É¤Î»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ±¤¸¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Ç¡¢ITµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤±¤ëºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¥È¥¥¥¤¤È·ëº§¤·¡¢º§°ùÆÏ¤ò¶èÌò½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡£³°¹ñ½Ð¿È¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ç·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÆÈ¿È¤Ç¡¢ËÜ¹ñ¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤òµ¤·¤¿¡ÖÆÈ¿È¾ÚÌÀ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¯ÉÜ¤Ï¥í¥Ò¥ó¥®¥ã¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁ°µ¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö¹ñÌ±¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Âç»È´Û¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥â¥¹¥¯¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÒ¤ÏÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤ÏÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¼ýÆþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÄÂ¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¤»Ô±Ä½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æþµï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤À¤±¤Ç¡¢·ëº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤ÏÆþµï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÊ¤Î¥È¥¥¥¤¤Î½»Ì±É¼¤Î¾å¤Ç¤â¡¢¥¥ó¥Þ¥¦¥ó¥½¡¼¤Ï¡¢¥È¥¥¥¤¤Î¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ±µï¿Í¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Â©»Ò¤Î¥«¥¤¥ó¤ÈÌ¼¤Î¥ê¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¶ËÉÏ¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥¬¥¹Âå¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥¬¥¹¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ó¥Ù¼°¤Î¥³¥ó¥í¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¥³¥á¤Ê¤É¤Îµß±çÊª»ñ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â½½Ê¬¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ø¹»¤ÇÍ§Ã£¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬²¾ÊüÌÈ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¦¤Á¤Ï¸©³°¤ËÍ·¤Ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¢¨³°¹ñ¿ÍÅö»ö¼ÔµÚ¤Ó²ÈÂ²¤ÏÃíµ¤Î¤Ê¤¤¸Â¤ê²¾Ì¾¡£·É¾ÎÎ¬¡£Åö»ö¼Ô¤é¤ÎÇ¯Îð¤Ï¼èºà»þÅÀ¡£¡Ë
