女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第75回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンが夫婦の絆を深め、トキが西洋料理を初めて味わう様子が描かれた。松江唯一の舶来品店「山橋薬舗」の店主・山橋才路役を好演している俳優の柄本時生（36）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第75回は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は山橋薬舗の別室にコソコソ通い、山橋才路（柄本時生）が振る舞う西洋料理を味わっていた。錦織友一（吉沢亮）との教育論とウソをつかれ、さらに自分の料理は食べない夫に、松野トキ（郄石あかり）は怒り心頭…という展開。

柄本の朝ドラ出演は、2011年度前期「おひさま」以来14年半ぶり2回目。

――役柄と脚本について。

「山橋は薬舗も西洋料理店も営んでいるやり手です。やりたいことをやる、楽しいことは自分でやらなきゃ気が済まない人なのかなと思っています。台本を読んだ時にふわふわっと台詞を言う印象だったので、真面目なのか真面目じゃないんだかよく分からない、そんなふうに見えればいいなと思いながらやりました。僕自身は料理がもう全くダメで。全然得意じゃないので、調理するシーンがなくてラッキーでした。全力で料理をお届けしています（笑）」

「親しみやすい脚本で、かわいいなと思います。そして、大人だなとも思いますね。大人な印象に持っていくための、俳優さんたちの努力も見える作品です。台本を読んでからドラマの出来上がりを見ると、先輩方が、僕が読んでいた感覚とは違うことをされていることもあるので『ああ、なるほど！』と凄く勉強になるし、楽しいです。美術も素敵で、山橋薬舗から西洋料理店につながる動線の作りが面白くて。隠し扉の先に長い廊下があって、その先に洋食店が広がるんですよ。狭い空間から目線が一気に広がる、あの感動は忘れられないですね」

――郄石あかりについて。

「あかりちゃんとの共演は、2人とも暗殺者役で出演したドラマ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』（24年9〜11月）以来2回目です。第74回（1月15日）で山橋がトキにパイナップルでぽかん！とやられたシーンでは、その当時培ったであろう振り向きから撃ちのスピードの速さが流石でしたね！（笑）相変わらず素晴らしい方で、脚本家さんが書いた台詞を高石あかり自身の人間性に近づけて言うスピードが凄く速い。自分を出しつつ、ちゃんと台詞を言うまでの速さが圧倒的で素晴らしいです」