¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï16Æü¡¢Âè75ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè75ÏÃ¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ë¥³¥½¥³¥½ÄÌ¤¤¡¢»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬¿¶¤ëÉñ¤¦À¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤Î¶µ°éÏÀ¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤É×¤Ë¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤Ï¡Ö»ª¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¼¥É¡×¡£
¡¡¥È¥¤Ï¡Ö¡Ê»³¶¶¤¬¡Ë¤ªÍ¶¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÍ¶¤¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤·¤Æ¡Ä¤Ê¤·¤Æ»ä¤ä¡¢²ÈÂ²¤ËÆâ½ï¤Ç¡©¤ä¤Ï¤ê¡¢»ä¤ä¡¢Êì¾å¤ÎÎÁÍý¤¬¸ý¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¾¾Ìî²È¤¬·ù¤Ç¡©¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥Á¥¬¥¤¥Þ¥¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡¢¿·Ê¹µ»ö¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÏ¢Æü¤ÎË¬ÌäµÒ¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥È¡Ä¥Á¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ä¥«¥ì¥¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÀµÄ¾¡¢ÀµºÂ¤âÄË¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¤¿²ÈÂ²¤Ë¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¡Ö»ä¤â¡Ê±³¤Ï¡Ë·ù¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤À¤±¤ó¡¢¸À¤¨¤ó¤Î¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ä²ÈÂ²¤À¤±¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤Ã¤Æ¤´¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡»³¶¶¤¬¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ö¥´¥á¥ó¥Ê¥µ¥¤¡×
¡¡¥È¥¡Ö»ä¤â¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥¤Ï½é¤á¤Æ¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¤òÌ£¤ï¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÎËË¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¥¹¥Þ¡¼¥¯¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î½Ð¶Ð»þ¡¢¥È¥¤Ï¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¥¥¹¡É¤ò¤Í¤À¤ë¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡×¡½¡½¡£
¡¡»±¤¬¤¤¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¡õ¤ªÎé¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¼êºî¤ê¤Î´ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡×¡Ö»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÄì¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ¾Êý¤Îµ¤»ý¤Á¡¢Ê¬¤«¤ë¤ï¡Á¡×¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥ª¥Á¡×¡ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤2¿Í¡×¡ÖÌÜ¤ò¤½¤é¤¹Êý¡¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö2¿Í¤¬Ê¬¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¡Ø¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸í²ò¤¬²ò¤±¤Æ¡¢¾¾Ìî²È°ìÆ±¤Ç¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¡¢°ì·ïÍîÃå¡£Í½¹ð¤À¤È¡¢¼¡½µ¤Ï¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£°ÂÅÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤«¤éÂè16½µ¡Ö¥«¥ï¡¢¥Î¡¢¥à¥³¥¦¡×¤ËÆþ¤ë¡£