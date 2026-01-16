¹Åç¡¦ÅçÆâ¡¡¶ÚÆùÎÌ£Õ£ÐÀ®¸ù¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âº£Ç¯¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡¡½Å¤¤µå¡õ£±£µ£¸¥¥íÄ¾µåÅê¤²Ê¬¤±½¬ÆÀ¤Ë¤âÃå¼ê
¡¡¹Åç¡¦ÅçÆâñ¥ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡¢µå¼Á¤Î²þÁ±¤ÈºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤ëµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¹äÏÓ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£
¡¡¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅçÆâ¤¬¤¤¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¶ÚÎÏ¥È¥ì¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Î¥¢¥Ã¥×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤âº£Ç¯¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢À¼¤¬ÃÆ¤ó¤À¡£
¡¡ÃÃ¤¨¤¿ÂÎ¤ò¡¢µå¼Á¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡È½Å¤¤µå¡É¤À¡£
¡¡¼«¿È¤ò¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºòµ¨¤Ï¡¢£¶£°»î¹ç¤ÇÈïËÜÎÝÂÇ¤ò£±ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èôµå¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµå¤Î½Å¤µ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê»ØÀè¤Î´¶³Ð¤ÈÂÎ¤¬¡Ë¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿µå¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¡£ÆùÂÎ¶¯²½¤ÇÁý¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï£°¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤ëµ»½Ñ½¬ÆÀ¤Ë¤âÃå¼ê¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤ÇÊá¼ê¤¬¹½¤¨¤ë¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿¤óÃæ¤Ë¹½¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Êº¸±¦¾å²¼¤Ë¡Ë»¶¤é¤Ð¤ë·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢º¸±¦Î¾¥³¡¼¥¹¤Ë¹½¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥È¤ËÅê¤²¹þ¤ß¡¢À©µåÎÏ¤òËá¤¯¡£·ªÎÓ¤¬ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÅçÆâ¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÄê´¶¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡Îý½¬³«»ÏÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Ãæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÇØÃæ¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£